Ministra Orellana respondió a dichos de Republicanos sobre derogar aborto en tres causales: “No son una sorpresa”

“No son una sorpresa”, aseguró la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, respecto de los dichos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sobre la “protección de la vida de que está por nacer”.

El líder de los republicanos aseveró que el día de mañana, cuando seamos mayoría en el Congreso, efectivamente nosotros vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de tres causales, que creemos atenta a la vida”.

La secretaria de Estado aseveró que este proyecto ya fue presentado. “Lo hicieron sin mayoría en el Congreso el año pasado, los parlamentarios de esa tienda presentaron un proyecto que busca penalizar, es decir, perseguir penalmente a las mujeres embarazadas por violación, con inviabilidad del embarazo o en riesgo vital y privarlas de la posibilidad de cuidar sus vidas y su salud”.

“Como gobierno tenemos una posición muy clara, queremos avanzar en los derechos de las mujeres y niñas y no retroceder”, enfatizó la ministra.

Respeto al aborto en tres causales, Orellana sostuvo que “cuando se dice que esto atenta contra la vida, la verdad nos preguntamos la vida de quién, porque el promedio de edad de quienes acceden a la causal de violación es de 13 años, esas son las niñas a las que estamos cuidando y las que vamos a trabajar por seguir protegiendo”.

Por su parte, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó el tema y se mostró preocupada por el hecho de que “se propongan justamente retrocesos a la posibilidad que las mujeres destinan sin interrumpir un embarazo o no, cuando está en riesgo su vida, cuando existe inviabilidad fetal o cuando fue el embarazo producto de una violación”.

“Instalar como una tarea conseguir retroceder en el aborto en tres causales cuando ya es un derecho ganado de las mujeres es algo que nos preocupa y que no podemos decir que es solo una opinión. Creemos que es importante conversarlo, discutirlo y en eso el gobierno no se puede autocensurar ni limitar porque tiene posición, porque además muchos hemos sido parte de esa discusión y me tocó ser parlamentaria en su momento para defender esa posibilidad para las mujeres, entonces evidentemente que no queremos ese tipo de retroceso”, sentenció la secretaria de Estado en conversación con Tolerancia Cero, de CNN Chile.