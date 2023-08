El invierno en Chile está desapareciendo

La Dirección Meteorológica de Chile comprobó que en la estación Vicuña Los Pimientos (DMC-DGAC) en la Región de Coquimbo se registro una temperatura de 37°C durante este martes, siendo esta la segunda temperatura máxima en la historia de Chile durante el invierno, solo 0,3°C menos de la marcada en Copiapó en agosto de 1951.

Esto fue destacado tras la publicación del historiador climático, Maximiliano Herrera en su cuenta de Twitter, quien expuso: “¡Increíbles temperaturas de hasta 38,9C en las zonas andinas de Chile en pleno invierno! Mucho más de lo que acaba de tener el sur de Europa a mediados del verano a la misma altura: este evento está reescribiendo todos los libros climáticos”

South America is living one of the extreme events the world has ever seen

Unbelievable temperatures up to 38.9C in the Chilean Andine areas in mid winter ! Much more than what Southern Europe just had in mid summer at the same elevation: This event is rewriting all climatic books pic.twitter.com/QiiUKllWWP

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) August 1, 2023