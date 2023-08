Hay que “saber cuándo quedarse en silencio”: Ministra Tohá se refirió a los dichos de Mewes sobre Jackson

“Creo que las decisiones políticas que ha tomado el Presidente son muy nítidas y son de una apertura que pocas veces vemos en un Mandatario: abrir la agenda, flexibilizar su propuesta original, estar dispuesto a acoger propuestas de la oposición como ya se ha hecho en la propuesta que hasta ahora tenemos y que podríamos hacer mucho más si se sentaran los que faltan”. Con estas palabras la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los dichos del presidente de la CPC, Ricardo Mewes.

Cabe destacar que la CPC aseguró que el empresario en entrevista con radio Universo no pidió la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, sino que apuntó a que el Presidente Gabriel Boric debía tomar decisiones políticas para hacer frente a los problemas que afectaban el avance de los proyectos de ley.

Los dichos de Mewes fueron tras ser consultado sobre el proyecto de acuerdo que aprobó el Cámara pidiendo la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y las posibilidades de que esto repercutiera en las posibilidades de zanjar acuerdos por pacto fiscal y la reforma de pensiones.

“Aquí tenemos un Presidente que tiene que tomar esto con la mayor firmeza”, respondió Mewes, para luego añadir que “más vale ponerse colorado una vez que rosado cien veces y creo que las decisiones hay que tomarlas, para eso nos gobiernan”.

En conversación con Tele 13 Radio, la titular de Interior señaló que “las palabras que se ocuparon, quiero decir, ayer nadie tuvo dos opiniones respecto al contexto y significado que tenían, y yo llamaría a no quitarles peso, porque el tema no es aquí un ministro, otro ministro (…) El problema es cuando se hacen presiones públicas sobre el Presidente de la República, y no de parte de cualquiera, sino que de un mundo que tiene la influencia y el poder que tiene el mundo empresarial, y yo en eso pediría prudencia”.

“Un sector que es tan poderoso, que es tan influyente, no puede más encima esperar que puede influir en los cambios de gabinete y presionar en los cambios de gabinete. Creo que ahí hay que saber también cuando uno tiene que quedarse en silencio, cuando tiene que omitir ciertos temas, cuando hay que buscar con discreción salirse de ciertos debates, porque lo que se genera sino en la sociedad, es que se debilitan las instituciones”, sostuvo.

La secretaria de Estado afirmó que “los que salimos a resistir estas presiones, no salimos a defender al ministro Jackson, salimos a defender la institución de la Presidencia de la República, que es importante para todos los chilenos y no solo para el Presidente Boric, no solo para el Gobierno actual, también para los futuros gobiernos”.