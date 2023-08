Presidente de la Cámara de Diputados y situación del Gobierno: “Esto se resuelve con cambio de gabinete”

En entrevista en Radio Universo, el presidente de la Cámara de diputados, Ricardo Fuentes (DC), se refirió al Caso Convenios y cómo éste está afectando al Gobierno.

Como expresó Cifuentes “la agenda pública está dominada por estos actos de corrupción” y dijo que “normalmente la historia reciente de Chile muestra que esto se resuelve con cambios de gabinete, eso es así, por eso que está tan puesto en la palestra esta presión que se hace al Gobierno, ahora es el Presidente de la República el único facultado para llevar a cabo esto”

De acuerdo a su percepción del escenario actual “la agenda pública está dominada por estos actos de corrupción”. Agregando: “yo creo que el Gobierno tiene que retomar la agenda pública y para esto tiene que resolver problemas de organización internos, de identidades del Gobierno, de instituciones. Quizás la principal institución cuestionada hoy es la entidad gabinete del punto de vista político. Ahora qué cambio va a hacer, si hay que sacar a un ministro o enrocarlo, eso depende del Presidente”.

Pero fue enfático al decir que esto “cada día se hace más urgente“, ya que si bien “hay que darle un espacio aún para que esto termine de crecer, madure, por tanto, el cambio que haga sea significativo, porque lo peor que podría pasar es que hagan un cambio de gabinete y sigamos empantanados”.

Y finalizó: “El Gobierno no lo está pasando bien, eso es evidente y cuando los gobiernos no lo pasan bien, no son capaces de tener una agenda que sea relevante para el país, es porque los hechos diariamente lo van contradiciendo o lo van minando, bueno al final terminan con sus adherentes también complicados, así es la política”.