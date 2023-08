Bachelet reveló llamado de expresidente Piñera después del 18-O para retomar proceso constituyente: “Le dije que no”

Al igual que los expresidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, en su rol de exmandataria expuso ante la comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional donde dio su impresión frente a las enmiendas presentadas por los consejeros y consejeras.

En la instancia además, recordó un episodio ocurrido en medio del estallido social del 18 de octubre de 2019, donde el expresidente Piñera la llamó proponiéndole retomar el proceso constituyente que inició la socialista en 2017, durante su segundo mandato. “Yo le dije que no, que ese era otro momento político, era otro modelo, y eso no resuelve el problema, no vaya por ahí”, confesó.

Además, agregó que “si hubiera salido el proyecto de ley a lo mejor no hubieran pasado un montón de cosas, pero ya había pasado aquello”.

En este sentido, la exmandataria comentó sobre ese proceso que inicio Bachelet, donde se realizaron cabildos a lo largo de todo el país y que involucró a cerca de 300 mil personas. “Lo que nosotros hicimos fue explicarle a la gente qué era materia constitucional y qué no, porque la gente tendía a que todos los temas que le preocupaban a ellos, incluirlos en estas discusiones. Hicimos un proceso de aprendizaje, además sacamos un librito que era muy simpático”, dijo la exalta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU.

Opinión frente a enmiendas

La expresidenta aprovechó la instancia también para dar su parecer de cómo se ha desarrollado el proceso constituyente actual en donde destacó la necesidad, desde su perspectiva, de mantener la paridad en los órganos estatales.

“Haber tenido comisionados y consejeros paritarios, y después cambiar en la constitución para el resto de los órganos de representación, creo que sería visto como retroceso, señalado por un dedo como tal”, indicó Bachelet.

Por otro lado, la exmandataria se refirió a la discusión que ha generado las enmiendas del Partido Republicano que ponen en duda la constitucionalidad del aborto en tres causales impulsado en el Gobierno de la Nueva Mayoría. “Las mujeres deben ser quienes deben tomar las decisiones en base en sus propios principios, valores y creencias”, dijo.

“Creo que para las mujeres también sería un retroceso algunas de las enmiendas, ya que mal que mal de cualquier elemento que les guste o no de la legislación actual, la verdad es que para muchas mujeres ha sido importante”, agregó.

Además, destacó la labor de la comisión de expertos y el borrador de la Carta Magna que de allí resultó. “Todos perdieron algo y ganaron algo (…) pero se hizo un esfuerzo enorme en tratar de encontrar una forma de llegar a acuerdo en lo que todos pueden convivir. A mí podrían faltarme algunas cosas en este anteproyecto, pero creo que aquí se hizo un esfuerzo grande”, indicó Bachelet.

Pese a las críticas expresadas, la exministra de Salud mostró su apoyo a los consejeros y les dijo que “ojalá que salga buena esta Constitución para poder votar a favor”.