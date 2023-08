Las 100 mejores películas del último siglo según Time

El cine es uno de los artes más discutidos respecto a cuáles son las mejores películas de la historia, un debate que se ha extendido hasta la actualidad.

Es por eso que la crítica de cine de la revista Time, Stephanie Zacharek, se propuso elaborar una lista de las mejores 100 filmes de las últimas diez décadas, seleccionando 10 por cada una.

Para elegirlas, dijo, consideró aquellas que “entrelazan artesanía y espíritu” y a las que “a menudo cuentan con actuaciones sorprendentes y, por alguna razón, me conmueven profundamente”.

Sin embargo, aclaró, el orden de la lista no tienen relación a su valoración. A continuación puedes revisar cuáles son las mejores 100 mejores películas del último siglo.

Los años 20

El niño (1921)

Within Our Gates (1920)

Huérfanos de la tormenta (1921)



El gabinete del Dr. Caligari (1920)

Nanook, el esquimal (1922)

El ladrón de Bagdad (1924)

Amanecer: una canción de dos humanos (1927)

La pasión de Juana de Arco (1928)



Steamboat Bill, Jr. (1928)

La caja de Pandora (1929)



Década de los 30

Caracortada (1932)

Soy un fugitivo (1932)

L’Atalante (1934)

Los 39 escalones (1935)

Sombrero de copa (1935)

My man Godfrey (1936)

Holiday (1938)

La diligencia (1939)



La regla del juego (1939)



Lo que el viento se llevó (1939)

Década de los 40

His Girl Friday (1940)

The Lady Eve (1941)

Los magníficos Amberson (1942)

Mildred Pierce (1945)

La bella y la bestia (1946)

Que se haga la luz (1946)

Los mejores años de nuestra vida (1946)

Retorno al pasado (1947)

Narciso negro (1947)

El ladrón de bicicletas (1948)

Los años 50

The Band Wagon (1953)

En la costa (1954)

Los siete samuráis (1954)



Pather Panchali (1955)

Las noches de Cabiria (1957)

Vértigo (1958)



Los 400 golpes (1959)

Imitación a la vida (1959)

Río Bravo (1959)

Con faldas y a lo loco (1959)

Década de los 60

Sin aliento (1960)

Psicosis (1960)

Cléo de 5 a 7 (1962)

The Manchurian Candidate (1962)

El leopardo (1963)

Black Girl (1966)

Bonnie y Clyde (1967)

La noche de los muertos vivientes (1968)

La vergüenza (1968)

El ejército de las sombras (1969)

Década de los 70

McCabe y la Sra. Miller (1971)

El último tango en París (1972)

Celine y Julie van en barco (1974)

El jovencito Frankenstein (1974)

El Padrino, parte II (1974)

Tiburón (1975)

Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruselas (1975)

Harlan County U.S.A. (1976)

Taxi Driver (1976)



Killer of Sheep (1978)

Los 80

El imperio contraataca (1980)

Blow Out (1981)

E.T. el extraterrestre (1982)

Fast Times at Ridgemont High (1982)

La noche de San Lorenzo (1982)

The Right Stuff (1983)

Sans Soleil (1983)



Terciopelo azul (1986)



Moonstruck (1987)



Las alas del deseo (1987)

Los 90

Hard Boiled (1992)

Malcolm X (1992)



Carlito’s Way (1993)



Chungking Express (1994)



Antes del amanecer (1995)



Dead Man (1995)

Irma Vep (1996)



Jackie Brown (1997)

Todo sobre mi madre (1999)



Beau Travail (1999)



Los 2000

El círculo (2000)



The Cleaners and I (2000)



In the Mood for Love (2000)



Yi Yi (2000)

Mulholland Drive (2001)



Lejos del cielo (2002)



Niños del hombre (2006)



María Antonieta (2006)



El laberinto del fauno (2006)



La última década

Holy Motors (2012)

Solo los amantes sobreviven (2013)

Bajo la piel (2013)



Phoenix (2014)



Selma (2014)



I Am Not Your Negro (2016)



Z, la ciudad perdida (2016)



Moonlight (2016)



Mujercitas (2019)



Érase una vez en Hollywood (2019)