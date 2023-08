Olga Carmona: De la felicidad máxima de ganar la copa del Mundial a la tristeza profunda por la muerte de su padre

La capitana de la selección española y heroína de la final del Mundial Femenino, Olga Carmona, vivió un gran momento cuando el equipo ganó la copa Mundial. Sin embargo ese triunfo estuvo acompañado por el dolor y la tristeza por la muerte de su padre.

La deportista fue la encargada marcar en el minuto 29 el gol que dio la victoria a España ante Inglaterra (1-0) y le otorgó su primer título mundial femenino. Tras levantar el trofeo, fue informada de la muerte de su papá.

“La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español”, escribieron desde la Real Federación Española de Fútbol para a dar a conocer la noticia.

Tras esta noticia, Carmona publicó un sentido mensaje tras enterarse del acontecimiento. “Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, publicó la marcadora de punta en su cuenta de Twitter.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

Como la jugadora del Real Madrid no sabía de la triste noticia familiar que la aquejaba a esa hora, ella se encargó de realizar otro homenaje en la final. La conquista se la dedicó a la fallecida madre de una compañera y lo expuso con una camiseta que decía “Merchi”. También se refirió a esto después del encuentro.