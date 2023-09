La enfermedad sin cura que padece Celine Dion y tiene a su familia “rezando por un milagro”

Fue a finales de 2022 cuando la cantante Celine Dion dio a conocer que padecía del “síndrome de la persona rígida”, una enfermedad que provoca que los músculos se tensen involuntariamente y sin control, haciendo que las personas que cuentan con esta condición queden completamente inmovilizados.

Esta enfermedad no tiene cura, por lo que la condición de la cantante es una completa incógnita. “Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta enfermedad rara, ahora sabemos que es la que ha estado causando los espasmos que he ido teniendo”, dijo la mujer cuando reveló su situación.

Hoy parece que la intérprete no ha visto mejorías, según reveló su hermana Claudette en una entrevista a la revista Hello! Canadá, donde informó que: “Celine está luchando todos los días para superar sus dificultades. La situación no ha mejorado. Es una enfermedad de la que sabemos muy poco. Hay espasmos que son imposibles de controlar. La gente suele levantarse de un salto por la noche por un calambre en la pierna o en la pantorrilla, esto es un poco así, pero en todos los músculos”.

La mujer agregó que junto a su familia están “rezando por un milagro“, a pesar de que se mantienen con optimismo frente al futuro de la cantante. “El 5 siempre ha sido su número. Cumple 55, el doble del 5. Estamos convencidos de que va a ocurrir algo milagroso. Es su año”, indicó.

En este sentido, añadió que Céline es “una mujer fuerte” y que “está haciendo todo lo posible por recuperarse. Su profesión no es solo una vocación, sino una pasión que trasciende la agonía corporal y la angustia mental”.