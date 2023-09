El emotivo discurso de la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo: “No hay que caer, hay que luchar”

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, una de las principales organizaciones de los derechos humanos en Argentina, Estela de Carlotto dio un discurso en el acto de La Moneda.

“Hay palabras que son para siempre y eternas: Memoria, Verdad y Justicia. Es un enorme honor, no lo puedo explicar. Tengo 92 años, con bastón en mano, pero con fuerza, con optimismo. No hay que caer, hay que luchar en paz, pero no dejar un instante de recordar que todos tenemos que contribuir para que esto no vuelva a pasar“, declaró.

En este sentido, indicó que nuestro país “tiene que seguir ahora con la democracia presente, con esta democracia que estamos disfrutando con el Presidente, su compañera y toda su gente. Nos demuestra que fuerza tiene Latinoamérica, que valor tiene, que deseos tiene que esto no se olvide y que exista memoria”.

“Aquellos que dieron la vida por su patria, están acompañándonos en esta larga lucha que hemos tenido los países de Latinoamérica”, agregó Estela de Carlotto.

“No hay que olvidar nunca a quienes brindaron su vida, las democracias que tenemos, ellos las hicieron, nos enseñaron a no temer, nosotros, sus madres, y en esta asociación (Abuelas de Plaza de Mayo) que ya tiene 45 años y a la que pertenezco desde entonces nos cambió la vida, porque salió la guerrera, la madre, la que no olvida, no odia, pero hay palabras que son para siempre: memoria, verdad y justicia”, dijo la argentina.