La cuestionada intervención del juez Baltasar Garzón en conflicto mapuche

El pasado 17 de julio, el presidente Gabriel Boric entregó una medalla de reconocimiento al juez español Baltasar Garzón por haber ordenado la detención del dictador Augusto Pinochet cuando se encontraba en Londres en octubre de 1998. Estuvo presente en el acto de conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Sin embargo, en medio de su visita en Chile para cumplir con una serie de actividades a las que fue invitado con motivo de la conmemoración de esta fecha, en agosto se dio a conocer que

la Universidad de Chile desembolsara más de $8 millones para pagar un pasaje en primera clase para Garzón a Temuco, con el objeto de que realizara una charla en la Facultad de Filosofía; aunque el itinerario también incluyó reuniones con familiares de detenidos desaparecidos y la reunión con comunidades mapuche.

En Temuco, el ex juez se comprometió con comunidades mapuche para arbitrar sus demandas con el Estado de Chile, e incluso apuntó a la existencia de argumentos jurídicos para respaldar la demanda por la recuperación de tierras. La iniciativa tiene su origen en la propuesta que hizo en marzo la Comisión Kimche Defensores del Wallmapu, formada y apoyada por autoridades y agrupaciones mapuche, para que Garzón arbitre el histórico conflicto en La Haya.

“Creo que hay argumentos jurídicos para demostrar ese derecho a la tierra y la exigencia del respeto a estos territorios como territorios ancestrales y como territorios inescindibles de sus pobladores. Es el germen de lo que después ha sido el Estado de Chile, y creo que ya le llevamos demasiado tiempo sin que las instancias institucionales del Estado presten la atención que merecen”, dijo Garzón en la instancia.

Pese a este compromiso, la visita Garzón generó críticas desde el mismo mundo mapuche. El vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, dijo que la intervención de Baltasar Garzón ha sido inconsulta e imponiendo el “colonialismo internacional”.

“Su mediación se aleja completamente del derecho a la determinación, el pueblo Mapuche tiene otras herramientas que el derecho internacional. La mediación de Garzón es imprecisa en sus contenidos y no ha sido consultada ni conocida por organizaciones mapuche”, afirmó.

Por su parte, el ex intendente y actual diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, quien tildó como una “payasada” la visita de Garzón, añadiendo no es bienvenido en La Araucanía.

“Es una payasada, una puesta en escena del juez Garzón. Ya no somos colonia y nuestros problemas los resolvemos acá y en materia de DD.HH. no le pedimos lecciones a otros. Seguramente se habrá reunido con grupos que avalan la violencia y el terrorismo. Usted no es bienvenido porque no representa al pueblo Mapuche”.