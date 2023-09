Presidente Boric y cambio climático: “Algunas multinacionales y el capital financiero internacional que no sigue los estándares democráticos”

Este miércoles, el presidente Gabriel Boric Acción Climática de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de su viaje a Estados Unidos.

Durante sus 15 minutos de intervención, el jefe de Estado sostuvo que “acelerar la acción climática por parte de gobiernos, empresas, finanzas, autoridades locales y la sociedad civil, mostrando la determinación global de hacer la transición hacia una economía basada en energías renovables”.

“La primera reflexión que me nace es que si fuera cierto lo que aquí estamos diciendo es que tendríamos motivos para estar tranquilos y mantenernos optimistas. Sin embargo, creo que es evidente que no estamos ni tranquilos ni optimistas, porque desgraciadamente lo que aquí se dice no es cierto. Todos aquí presentamos las buenas intenciones y proyectos que impulsamos en nuestros países para enfrentar en conjunto la crisis climática”, fue el inicio de su intervención.

En esa línea, el Mandatario arremetió en contra de las multinacionales y emplazó a las naciones a “someter” y “no apoyar” a las grandes empresas contaminantes.

“El problema es que hay un sector minoritario que no se somete a estos debates ni a las reglas democráticas ni a los acuerdos que multilateralmente alcanzamos. Y tiene que ver con algunas multinacionales y el capital financiero internacional que no sigue los estándares democráticos y por mucho que acá declaremos nuestras buenas intenciones, si no somos capaces de someter a estos grupos, no vamos a llegar a la meta”, sostuvo.