Alerta Naranja en Volcán Villarrica: ¿Qué significa?

Debido al aumento de actividad que ha tenido en las últimas horas el Volcán Villarrica, en la Región de La Araucanía, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernagiomin) declaró Alerta Naranja.

Por lo mismo, se realizó una evacuación de personas en un radio de 8 kilómetros, se cancelaron las clases en los municipios afectados y el hospital de Pucón trasladó a pacientes a otros establecimientos de salud.

La Alerta Naranja se decreta cuando la actividad del volcán aumenta significativamente y debido a esto, la actividad comienza a monitorearse diariamente.

Este color indica que existe mayor actividad, pero como explicó el delegado presidencial de la Región de La Araucanía, José Montalva, esto no significa que el volcán vaya a hacer erupción.

Además, esta alerta establece que se debe respetar un área de exclusión de un radio de ocho kilómetros, sin embargo, hasta el momento aún siguen personas en la zona de evacuación. Como comentó Montalva “estamos hablando de 75 familias que podrían vivir dentro del radio de ocho kilómetros. No está completa la evacuación de todas y cada una de esas familias. Pero la información que se me ha entregado desde los municipios, que aún no están evacuadas. Y entendemos que no es llegar y evacuar, hay que hacerlo de manera paulatina, en forma progresiva y en esto le estamos prestando toda la colaboración a los municipios para que así se haga”.

Hasta el momento, se han habilitado 11 albergues, puntos de seguridad y encuentro habilitados en las comunas de Pucón y 17 en Villarrica. Además, las clases están suspendidas hasta el miércoles debido al polvo en suspensión.

La última erupción que tuvo el Volcán Villarrica se dio en 2015 y desde 2022 se encontraba con Alerta Amarilla