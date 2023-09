Si se rechaza la nueva propuesta de Constitución: ¿Es posible hacer un tercer proceso?

El trabajo del Consejo Constitucional ya se encuentra en su etapa final. El próximo 7 de octubre, los miembros del organismo tienen que entregar su propuesta de nueva Constitución a los expertos, tras lo cual se abrirá la etapa mixta del proceso, donde los comisionados podrán realizar observaciones al texto emanado del Consejo, que deberán ser aprobadas por 3/5 de los consejeros y rechazadas por 2/3.

Queda poco tiempo para terminar el proceso y el escenario no del todo alentador. Según la última encuesta Cadem, el 59% votaría en contra y sólo el 21% votaría a favor.

Frente a este escenario, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un Plan B, con el que se buscaría o bien un nuevo proceso o bien que el Congreso revise el anteproyecto de nueva Carta Magna para luego presentar reformas constitucionales.

Desde Chile Vamos le dieron un portazo a la posibilidad de que se convoque a un tercer proceso constitucional, en caso de que el 17 de diciembre la ciudadanía vote “En Contra”.

Algunos miembros del oficialismos están de acuerdo con no insistir en un nuevo proceso, como es el caso del senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, que aseveró que Hablemos en Off que si el proceso fracasa: “No hay un plan B, nos quedamos con lo que tenemos y se acabó el tema”.

La posibilidad de que no haya un nuevo proceso en el caso que se rechace este texto también es compartida por el presidente Gabriel Boric, quien sostuvo que “uno tiene que hacer un ejercicio de realismo político en la eventualidad de que fuera rechazado. Yo por lo menos creo que durante nuestro gobierno no habría en condiciones para llevar adelante un nuevo proceso“.

¿Qué pasa si se vuelve a rechazar la Nueva Constitución?

La Ley no específica lo que debe suceder en caso de que en el Plebiscito de Salida se rechace la Nueva Constitución, a diferencia de proceso constitucional 2022, para el que el artículo 142 de la Constitución explicita que “si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”.

De esta manera, si se rechaza por segunda vez una propuesta constitucional, se entiende que se mantendría la actual Carta Magna, pero esto no explicitado en ninguna parte.

En el caso de que se busque seguir con un tercer proceso de reforma constitucional, son los parlamentarios los que tienen la facultad de modificar la actual Constitución para establecer el inicio de otro proceso.