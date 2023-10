“Se me salió no más”: Carolina Tohá se refirió a su dicho de “usurpación pacífica” en medio del debate de la ley

Finalmente, el Gobierno presentó el veto a la Ley de usurpaciones, lo que ha generado una serie de polémicas y discusiones, sobre todo por los términos que se han usado.

Mientras que el Ejecutivo defiende la tesis de que hay usurpaciones “no violentas”, la derecha ha postulado que esto es un error. En este sentido, la ministra del Interior, Carolina Tohá aclaró su declaración sobre “usurpaciones pacíficas”.

“Es violentar el derecho de una persona, pero no es lo mismo hacerlo dañando gente, rompiendo cosas que hacerlo sin generar ningún daño físico o humano. El término correcto es no violenta, yo nunca he querido acuñar el término pacífica, si alguna vez se me salió, fue porque se me salió no más”, declaró a Radio Agricultura.

Además, la secretaria de Estado explicó que la tesis del Gobierno es que si se realiza una usurpación “sin amenazar a nadie, sin herir a nadie, sin romper nada, sin generar daño en las cosas, pasaría a ser una usurpación no violenta. Ese es el término correcto, no pacífica y en ese caso, está cometiendo un delito, en ese caso lo pueden detener, lo pueden desalojar del predio en cualquier momento y la pena va a ser cárcel o multa a juicio del juez”.

“Una usurpación no violenta es un caso rarísimo. O sea, eso significa que no se rompió nada, que no tocaron una puerta, que no resistieron en lo más mínimo, que no amenazaron a nadie. Es realmente un caso muy excepcional”, añadió Tohá.

Respecto a las críticas de la oposición por esta postura, la ministra indicó que “es un típico recurso para debatir sin ir al fondo del asunto. Esta es una Ley con el veto incluido que va a elevar la posibilidad de sancionar, perseguir, inhibir las usurpaciones de manera sideral“ .