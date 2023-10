“Abiertamente estamos hablando de delitos”: Ministro Cataldo se refiere a violencia en liceos emblemáticos

De acuerdo a los datos entregados por Carabineros, los incidentes violentos en liceos emblemáticos este año suman los 133, de los cuales 46 se han registrado en el Liceo de Aplicación y 38 en el Instituto Nacional. Al respecto se refirió el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien en Radio Infinita expresó que “el Estado ha fracasado consistentemente durante muchos años, hoy se han traspasado límites en cómo se ejerce la violencia por parte de algunos grupos, donde evidentemente se permea desde afuera a las comunidades educativas, y donde estamos hablando de delitos, ya ni siquiera las asocio a manifestaciones políticas por parte de los estudiantes”.

Agregando que “tenemos un escenario de alta complejidad, pero lo sorprendente es que se hayan tomado pocas medidas porque es un problema que se arrastra por muchos años (…) No me refiero a mi antecesor inmediato, sino que a todos los años anteriores. Lo peor que nos puede pasar es que cada vez que cambia el gobierno cambien las políticas, eso no le da estabilidad a un sistema”.