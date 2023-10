¿Cómo mejorar la memoria?: Expertos de Harvard entregan sus consejos

El recordar cosas es muy importante en las actividades diarias como el trabajo o el estudio, por lo que desarrollar una buena memoria es algo que se ha intentado estudiar por muchos años, teniendo diferentes técnicas que prometen ayudar en esta misión.

Ante esto, psicólogos y escritores de la Universidad de Harvard se unieron para encontrar las mejores formas para poder recordar muchas cosas o retener información por más tiempo.

En concreto, estos consejos fueron publicados en el libro Make it stick: The Science of Successful Learning, Deja que se quede: la ciencia del aprendizaje exitoso en español, escrito por los psicólogos Henry L. Roediger III y Mark A. McDaniel, además del escritor Peter C. Brown.

8 consejos para tener buena memoria

Mantén estimulada tu mente

Si se está preparando para un examen o algún hecho relevante, es esencial que se estudie con antelación a esto, y no hacerlo cuando quede poco tiempo, es por eso que un gran consejo es tener la mente permanentemente estimulada con información, para que luego sea más fácil recordarla.

Escribe la información

Un paso muy sencillo para lograr tener una buena memoria es que a medida que se vaya estudiando información que esta vaya siendo escrita, para de esta forma lograr una mayor comprensión y retención de esta.

Lee los apuntes

Leer en voz alta la información te ayudará a retener el contenido que estás consumiendo, ya que estarás explicándolo y de esa forma se recepciona de mejor manera lo que deseas aprender.

Si no lo entiendes, vuelves a leer

El comprender correctamente la información es fundamental para lograr recordar los conceptos, en este sentido, los expertos recomendaron que si una materia no se logra entender, vuelvas a leer la información hasta comprenderla.

Busca diferente información

No te enfoques solamente en una materia, si es que quieres estudiar distintas materias, elige primero la más sencilla y luego las más complejas, de esta forma, la mente no se cansará rápido y se mantendrá activa.

Cuando sea necesario, descansa

No es necesario que se estudie por largas horas sin descansar, de hecho, esto es contraproducente, ya que si la mente está cansada no podrá retener información, sin lograr el objetivo de recordar materias. Esto también incluye las horas de sueño, las cuales no deben verse afectadas.

Utiliza recuerdos previos

Si estás intentando obtener información nueva, una buena forma de facilitar la memorización de materia es usar recuerdos previos, como sabores, olores u objetos, de esta forma, se hará más fácil recordarlo.

Dales nuevos retos a tu cerebro

Cuando termines de estudiar, no olvides mantener a tu cerebro despierto, intenta cambiar de rutinas o busca nuevas cosas que estudiar para que después sea más sencillo retener información.