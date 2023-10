Estas son las mejores series de lo que va del siglo según Hollywood Reporter

¿Cuáles son las mejores series del siglo hasta el momento? Esa pregunta se hicieron tres críticos de televisión de The Hollywood Reporter, por lo que decidieron debatir por meses sobre esta incógnita. Reuniones de Zoom, distintos Excels e innumerables correos electrónicos fueron las fórmulas para intentar ponerse de acuerdo.

“Debatir sobre buena televisión siempre es divertido. Pero los últimos 24 años han sido una ciudad en auge televisivo. (…) No hay duda de que el panorama televisivo de 1999, casi no se parece en nada a lo que los niños ven hoy en sus iWatches. ‘Los niños’ están viendo su contenido en YouTube y TikTok, y probablemente ni siquiera sepan qué es una ‘NBC’, y mucho menos una Boomtown”, comentó The Hollywood Reporter.

Sin embargo, fue bastante difícil llegar a acuerdos dentro de estas conversaciones, ya que, según el medio antes mencionado, se está en el mejor momento de los contenidos televisivos de la historia y que “hace que enumerarlos sea un gran desafío“ y advirtieron que “es probable que hayamos excluido al menos cinco de tus programas favoritos. Pedimos disculpas“

Cómo se eligieron las series

Los críticos realizaron ciertos filtros para realizar esta lista, por un lado, solo tomaron en cuenta episodios emitidos después del 31 de diciembre de 1999 y que estos fueran solamente en inglés.

“Vimos y volvimos a ver innumerables episodios, una tarea que con frecuencia era una tarea difícil. Y, en un puñado de Zooms de varias horas, deliberamos sobre cada uno de esos contendientes y luego pasamos horas discutiendo la ubicación”, afirmaron.

De esta forma, llegaron a la conclusión final de las 50 mejores series del siglo, al menos para estos críticos.

La lista final:

finalmente el top 10 de las mejores series de lo que va del siglo quedó conformado de esta forma:

10. “BoJack Horseman” (2014-2020)

9. “Freaks and Geeks” (1999-2000)

8. “Girls” (2012-2017)

7. “Better Call Saul” (2015-2022)

6. “Reservation Dogs” (2021-2023)

5. “The Wire” (2002-2008)

4. “30 Rock” (2006-2013)

3. “Succession” (2018-2023)

2. “The Sopranos” (1999-2007)

1. “Mad Men” (2007-2015)

El resto de la lista revisala a continuación:

50. “Sex and the City” (1998-2004)

49. “Avatar: The Last Airbender” (2005-2008)

48. “South Side” (2019-2022)

47. “Vida” (2018-2020)

46. “The Underground Railroad” (2021)

45. “The Crown” (2016-presente)

44. “The Leftovers” (2014-2017)

43. “Anthony Bourdain: Parts Unknown” (2013-2018)

42. “Station Eleven” (2021)

41. “Beef” (2023)

40. “Insecure” (2016-2021)

39. “The Deuce” (2017-2019)

38. “Band of Brothers” (2001)

37. “Crazy Ex-Girlfriend” (2015-2018)

36. “The Shield” (2002-2008)

35. “Chernobyl” (2019)

34. “Jane the Virgin” (2014-2019)

33. “Orange Is the New Black” (2013-2019)

32. “Veep” (2012-2019)

31. “Fleabag” (2016-2019)

30. “Game of Thrones” (2011-2019)

29. “Broad City” (2014-2019)

28. “How To With John Wilson” (2020-2023)

27. “Parks and Recreation” (2009-2015)

26. “Battlestar Galactica” (2003-2009)

25. “Review” (2014-2017)

24. “I May Destroy You” (2020)

23. “Survivor” (2000-presente)

22. “Better Things” (2016-2022)

21. “Deadwood” (2004-2006)

20. “Peep Show” (2003-2015)

19. “Rectify” (2013-2016)

18. “Friday Night Lights” (2006-2011)

17. “Halt and Catch Fire” (2014-2017)

16. “Breaking Bad” (2008-2013)

15. “Atlanta” (2016-2022)

14. “Enlightened” (2011-2013)

13. “30 for 30” (2009-presente)

12. “The Americans” (2013-2018)

11. “The Daily Show” (1996-presente)