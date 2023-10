Se trata de nieta de chileno que ha sido secuestrada: Hamás publica primer video de rehén israelí en Gaza

Hamás publicó el primer video de un rehén israelí de 21 años en la Franja de Gaza, publicó el medio Haaretz. Se trata de Mia Shem, nieta de un chileno, como secuestrada por el grupo tras el ataque a Israel.

“Soy Maya Sham, tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza”, relató la joven en cautiverio.

Asimismo, comentó que “regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en el área de Sderot. Estaba gravemente herida en la mano. Me trajeron a Gaza y me llevaron al hospital aquí durante tres horas”.

Maya Sham luego continúa: “Me han estado cuidando y proporcionándome medicamentos. Sólo les pido que me traigan de regreso a casa lo antes posible”.

Tras revelarse el video, la familia de la joven expresó: “Estamos felices”.

#BREAKING Hamas releases what is claimed to be first footage of an Israeli hostage

Hamas psychological warfare?

Mia Shem, 21 years old from Shoham said: “They are taking care of me… I only ask that you get me out of here as soon as possible. Please.”

Here’s the full story:… pic.twitter.com/0gN3xJu6ow

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 16, 2023