Tras la renuncia de Celestino Aós: Fernando Chomali como nuevo arzobispo de Santiago

Tras aceptar renuncia del cardenal Celestino Aós Braco, al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, desde la Nunciatura Apostólica en Chile dieron a conocer informaron que el Papa Francisco ha nombrado como arzobispo de Santiago a Monseñor Fernando Chomali Garib, quien hasta ahora se desempeñaba como Arzobispo de la Santísima Concepción.

“Yo les doy las gracias por toda su colaboración a lo largo de este tiempo en que he estado en esta arquidiócesis. Si en algo he ofendido a alguien le pido también perdón, porque quizás no hice todas las cosas que debía hacer, algunas las hice deficientemente, y alabemos a Dios por aquellas cosas que juntos hicimos bien”, señaló el cardenal Celestino Aós.