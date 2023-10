Consejo despachó su propuesta de nueva Constitución: ¿Qué es lo que viene ahora?

33 votos a favor, 27 en contra. Ese fue el resultado de la última votación del Consejo Constitucional que votó la propuesta final de nueva Constitución emanada del organismo democráticamente elegido.

La votación no estuvo exenta de conflictos, ya que la consejera de Renovación Nacional, Ivonne Mangelsdorff, citando a Margaret Tatcher, afirmó que “cuando un comunista habla, miente. Cuando calla, encubre. Cuando tiene poder, roba y persigue a los que piensan distinto a aquellos. Cuando no tiene poder, destruye“. Esta alusión generó la molestia de los representantes de izquierda, que se enfrascaron en duras discusiones de los consejeros de derecha.

Esta fue, en parte, la imagen que dejó el Consejo, con los consejeros y expertos de izquierda llamando a votar En contra y los representantes de la derecha -mayoría en el Consejo- defendiendo el texto constitucional.

El debate, donde hablaron todos los consejeros y expertos, se fue dando de esta forma también, mientras el progresismo defendía su postura en contra de la propuesta, la oposición destacaba los puntos altos de esta.

“Los grandes acuerdos transversales que pedía el país no fueron la prioridad. Se redactaron normas de solo un sector del país, muchas técnicamente incorrectas, contradictorias y populistas. ¿Es eso amar a Chile? No solo lo dudo, lo niego. No entendimos, no entendieron cuál era el desafío que la ciudadanía le planteaba al país. Otra vez más hemos perdido una oportunidad histórica”, dijo la experta de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss.

Mientras que el consejero republicano Luis Silva afirmó que “esa mañana de diciembre los electores vamos a enfrentar dos opciones: una a favor de la seguridad y otra en contra. Al votar ‘A favor’ tengo la seguridad de qué es lo que pasará, sé que se cierra un proceso y conozco la regla con que se gobernará Chile en adelante. Al votar ‘En contra’, se abre un camino de pura incertidumbre”.

Qué viene

Así las cosas, la propuesta de nueva Constitución quedó lista para ser plebiscitada por la ciudadanía. Pero antes, este texto debe ser entregado al Presidente Gabriel Boric. Esta ceremonia se llevará a cabo el próximo martes 7 de noviembre.

Una vez el Mandatario reciba la propuesta, este llamará a un plebiscito, donde la ciudadanía deberá votar si está A favor o En contra de la nueva Constitución propuesta por el Consejo Constitucional. Dicha votación se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre.