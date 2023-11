“No aceptamos que se nos haga elegir por uno u otro bando, nosotros optamos por la humanidad”: Presidente Boric se refiere a la situación en Gaza

“Como presidente no dudo ni un segundo en condenar de la manera más enérgica y categórica los atentados terroristas de Hamás (…) pero no aceptamos que se nos haga elegir entre uno y otro bando, nosotros optamos por la humanidad y tanto esos atentados por parte de Hamás no tienen justificación y merecen la condena mundial, como lo que está haciendo el gobierno de Benjamín Netanyahu también merece nuestra más clara condena”, aseguró Gabriel Boric tras la reunión con su homólogo estadounidense Joe Biden.