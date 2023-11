“Nos han solicitado apoyo para permanecer en Chile”: Deportistas cubanos piden ayuda legal tras negarse a regresar a su país

Este domingo, mientras se cerraban los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se dio a conocer la noticia que indicaba que una serie de deportistas cubanos se habían fugado de la delegación de aquel país y se estaban refugiando en Chile. Con el paso de las horas, la información fue confirmada, incluso por el Gobierno.

Hoy ya se identificó quiénes eran las personas que decidieron quedarse en nuestro país y no regresar a Cuba, además, se supo que están realizando los trámites legales para regularizar su situación en el país, ya que actualmente cuentan con una visa de turista que vence el 12 de noviembre.

Los deportistas tomaron contacto con el estudio jurídico Hurtado y Bonito Abogados, especializado en casos migratorios, los cuales informaron que “en la mañana de hoy, un grupo de deportistas mujeres de la selección nacional cubana de la misma especialidad (hockey césped), nos ha solicitado apoyo para permanecer en Chile, después de haberse fugado de su delegación el pasado sábado. Dado lo anterior, hemos decidió tomar la representación jurídica pro bono de estas atletas”. Dentro de los atletas cubanos que buscan refugio en Chile se encuentra un medallista de bronce en 400 metros con vallas.

Además, el socio del estudio de abogados, Mijail Bonito declaró a Radio Universo que estos deportistas “están en diferentes regiones, ni siquiera están todos en la misma a la vez” y que “sus permisos de permanencia transitoria en el país no han caducado, entiendo que caduca en los próximos días, pero eso es absolutamente irrelevante con respecto al refugio; el asilo político no tiene que ver para nada con irregularidades”.

Compleja situación en Cuba

Respecto a la estrategia legal que tomarán, adelantó que esta sería “desde la irregularidad, solicitar refugio y asilo político, pero también puede hacerse desde la regularidad misma, porque pueden existir circunstancias sobrevivientes. Pero esa es una decisión que nosotros tomaremos hoy día, en las próximas horas en reuniones que tenemos con nuestros clientes”.

Por otro lado, el abogado dio detalles respecto a la situación que atraviesan estos atletas. “Ellos son parte de una delegación oficial de un Estado, que vienen con pasaportes entregados por ese Estado, que además les son retenidos al ingreso a Chile y les son devueltos solo para salir. Además, hay un tremendo número de normativas, tanto administrativas, incluso de tipo penal, que sancionan a las personas que abandonan las delegaciones cubanas en el exterior, aquellas personas que osan buscar la libertad”, reveló.

Además, emplazó al Estado a proteger a estas personas y dijo que “salvo que las autoridades políticas del Estado comiencen a opinar sobre el particular, no debería convertirse en un tema político y nosotros buscamos que no se convierta en un tema político”.

Por su parte, Mijail Bonito, socio del estudio, informó que “en la actualidad, todas las atletas se encuentran bien, en compañía de amigos que los han recibido y se están analizando las circunstancias particulares de cada una de ellas para realizar las solicitudes que en derecho correspondan”.