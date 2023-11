“Lograron algo con lo que nosotros hemos tropezado en el camino que es unir al país”: Las palabras de Gabriel Boric al Team Chile

Un récord que quedará en los libros es el que logró en Santiago 2023 el Team Chile, deportistas que en los recién pasados Juegos Panaméricanos lograron 79 medallas en total, divididas en 12 de oro, 31 de plata y 36 de bronce.

Es por esto que el Presidente Gabriel Boric quiso homenajearlos invitándolos a La Moneda para recibir el cariño de la ciudadanía, donde además de los deportistas, estuvo presente Fiu, la querida mascota de Santiago 2023.

¡Llegó el @TeamChile_COCH al Palacio de La Moneda! 🇨🇱 En minutos nuestros deportistas estarán en los balcones que miran a la Plaza de la Constitución para saludar a la gente que ya llega a darle su cariño 🫶 pic.twitter.com/NqBzAAKQtC — Ministerio del Deporte (@MindepChile) November 8, 2023

En la oportunidad, Boric expresó: “Es un honor estar con ustedes acá. Lograron algo que a nosotros que estamos en política nos cuesta mucho y hemos tropezado en el camino que es unir al país. Eso lo lograron con su esfuerzo, con su preparación, energía y actitud que contagiaron a todo el país. Espero que ese contagio sea por mucho tiempo. Cuando nos unimos bajo una misma bandera podemos sacar adelante cualquier desafío”.

Y agregó: “No solo sea cada cuatro años. Partiendo por nosotros como Gobierno estamos adquiriendo un compromiso con el deporte. El deporte nos une, nos da disciplina, sentido de esfuerzo. Relación con la identidad nacional e inspira a los jóvenes”.

También dedicó un mensaje a las familias de los deportistas al decir que “han sostenido junto al esfuerzo propio, cuando el Estado y sociedad no hemos estado. Me ha tocado conocer historias de esfuerzo y de muchas privaciones que no hay que romantizar. Tenemos que progresar para darles condiciones dignas”.

“Como Presidente quiero hacer un compromiso y lo tomo en conjunto con Jaime Pizarro, con Harold Maine-Nicholls, (Miguel Ángel) Mujica, de ponernos metas más ambiciosas. Con ustedes podemos seguir soñando, como no, con unos Juegos Olímpicos en 2036“, concluyó.