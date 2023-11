A cambio de pausar los ataques por tres días: Hamás negocia una posible liberación de rehénes

El 7 de octubre de este año se produjo el mayor ataque del grupo terrorista islamista Hamás sobre Israel. Aquel día, los extremistas asesinaron a más de 1.400 personas y tomaron como rehenes a cerca de 220 personas.

A un mes de dicha acción, el ejército israelí ha tomado una fuerte ofensiva contra Gaza, ciudad donde se refugia Hamás, que ha dejado más de 10.000 muertos, en su gran mayoría civiles y menores de edad. Esto ha llevado al grupo terrorista a buscar negociaciones con Israel, con el fin de pausar los ataques sobre Palestina.

Según dio cuenta The New York Times, las directrices de Hamás están buscando que Israel pause por tres días sus ataques sobre Gaza, para que pueda ingresar ayuda humanitaria, a cambio de la liberación de, hasta, 15 rehenes israelíes.

Estas negociaciones se enmarcan en las distintas declaraciones de líderes mundiales que han solicitado un alto al fuego para que Gaza pueda recibir ayuda humanitaria ante la dramática situación sanitaria que vive la ciudad. De hecho, según el medio antes mencionado, el director de la CIA, William Burns y el gobierno de Qatar han interferido en las negociaciones para que estas se faciliten y lleguen a buen puerto.

Pero la situación no se ve fácil. Hace unas semanas, Hamás ya había ofrecido la liberación de rehenes a cambio del cese de los ataques, sin embargo, Israel no acogió esta petición y continuó con los bombardeos. Mientras que desde el grupo terrorista alega que los ataques israelíes han provocado la muerte de un par de rehenes que mantenían en su poder.

Así las cosas, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insistió en que “lo único que funciona con estos criminales de Hamás es la presión militar que estamos ejerciendo” y que no habrá una pausa en los ataques si es que los rehenes no son liberados.