“Aquí nos sentimos libres”: Cubanas explicaron cómo se fugaron de la Villa Panamericana

Ocho deportistas cubanos fueron los que se fugaron de la Villa Panamericana y piden asilo político a Chile, entre ellos están las jugadores de hockey, Yunia Milanés, Jennifer Martínez, Yakira Guillén, Lismary González, Helec Carta y Geidy Morales.

En conversación con Reportajes T13, las deportistas contaron su versión y entregaron detalles de cómo fue el momento que escaparon del recinto ubicado en Cerrillos, en la región Metropolitana.

A diferencia de las otras delegaciones, las deportista no podía usar el Metro porque no tenían tarjeta Bip, debido a esto se trasladaban exclusivamente en bus, lo que minimizaba sus posibilidades de escapar. En este sentido, el sábado 4 de noviembre, tras el duelo ante Uruguay, las hockistas cubanas decidieron fugarse desde el recinto ubicado en la comuna de Cerrillos.

“Cogimos el bus, subimos hasta la Villa. Ellas (las compañeras) entraron por la puerta y nosotras salimos por otra. Sentimos susto. Incluso estando paradas fuera de la Villa salió un profesor de nosotras y nos tuvimos que esconder”, recordó Yunia Milanés, capitana de la selección de hockey.

Tras abandonar la Villa Panamericana, se reunieron con el novio de Milanés, Lázaro Tolón, otro hockista cubano que se había fugado hace un par de meses de su delegación, mientras disputaban un torneo en Chile. Él las recibió y asesoró para iniciar los trámites para solicitar refugio. Ahora, esperan la respuesta del Gobierno.

La propia deportista de 28 años, quien en la conversación estuvo acompañada por Lismary González y Geidy Morales, reconoció que desde los 17 se encuentra bajo un estricto régimen.

“Podemos ver a la familia dos veces al año. En caso de que ocurra algo grave o urgente, puedes permiso y te dejan ir. Pero si por decisión tuya, dices que quieres a la casa, no puedes”, sostuvo.

El momento que tuvieron para huir fue solamente cuando “las chicas salieran del camarín. Saliendo del terreno ese era el tiempo”, complementó Milanés, revelando que el escape se efectuó en tan solo “15 o 20 minutos”.

“La delegación se iba al día siguiente, por la mañana temprano”, agregó, y aseguró que la otra alternativa que tenían para escapar era “llegar al aeropuerto y ahí salir corriendo”.

Asimismo, indicó que en la selección de hockey “pasamos rachas muy malas. No teníamos calzados, no teníamos implementos, no teníamos protectores para la cara, y tuvimos que esperar a que nos hicieran una donación y esperar a que el país aprobara si nos lo podían dar”.