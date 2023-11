“Mano blanda y “negligencia”: Las críticas de Evelyn Matthei tras secuestro de empresario

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó al gobierno, a los jueces y a la Defensoría Defensoría Penal Pública tras el secuestro del empresario rancagüino Rudy Basualdo. El secuestrado ue sacado a rastras desde un galpón de la firma, que se dedica a las estructuras metálicas. Desconocidos lo subieron a un auto y lo llevaron en dirección desconocida. Carabineros del OS9 se encuentra trabajando para dar con el paradero de Basualdo, de 50 años.

“Como país hemos sido brutalmente negligentes y mano blanda y no los estamos expulsando como se debiera (…) No nos podemos acostumbrar. En primer lugar hay que exigirle a los jueces de garantía que efectivamente los expulsen. Segundo, hay que exigirle al gobierno que una vez que se ordena la expulsión, se materialice. Ambas cosas están fallando: están fallando los jueces y está fallando el gobierno. Como vecinos, como ciudadanos, tenemos que exigirle a ambos que pongan mano firme”, afirmó Matthei.

La edil se refirió a la necesidad de acelerar la expulsión. “He conversado con las personas que estaban a cargo de esto en los gobiernos anteriores y ellos lograron expulsar a muchísima gente. Este gobierno no cree en la expulsión. Por eso es lento, porque no creen y no quieren hacerlo”, afirmó.

Asimismo, la alcaldesa i criticó fuertemente a la Defensoría Penal Pública, organismo que consideró como “una vergüenza”. “El sistema de Defensoría Penal Pública tiene por objeto que las personas acusadas tengan un buen juicio. Pero acá, la Defensoría ha entendido mal su papel y se ha convertido en una forma en que tratan de sacar, por cualquier forma, por cualquier tinterillada a los peores presos y dejarlos libres. Nuestro sistema de Defensoría Penal Pública hay que reármalo completamente, hay que ver los incentivos que tienen, hay realmente reeducar a esas personas. Porque hoy día el sistema de Defensoría Penal Pública, que todos los chilenos ayudamos con nuestros impuestos a financiar, a lo único que se dedican es que la puerta giratoria gire mucho más rápido y que la mayoría de la gente salga afuera”.

La alcaldesa aseguró que la Defensoría “se ha transformado en uno de los peores problemas del sistema judicial chileno”.

Matthie aseveró que “hace mucho tiempo que estamos invadidos por mafias de delincuentes extranjeros que han entrado de forma totalmente ilegal. Además, a muchos se les detiene y se les deja salir. Tienen penas muy bajas y vuelven a delinquir. Ellos han importado en Chile delitos que nosotros antes no conocíamos”.