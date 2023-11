Catalina Pérez rompe el silencio por Caso Convenios: “No he robado plata, no he ejercido tráfico de influencias, no me he beneficiado de ninguna manera”

En conversación con La Tercera, la diputada Catalina Pérez (suspendida de su militancia en RD) rompió el silencio y se refirió al caso los polémicos convenios suscritos entre la Fundación Democracia Viva y la Seremía de Vivienda de Antofagasta.

“No he robado plata, no he ejercido tráfico de influencias, no me he beneficiado de ninguna manera”, afirmó.