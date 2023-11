“Nunca más me pescaron, no me regalaron ni una entrada”: La decepción del creador de Fiu tras el éxito de la mascota de Santiago 2023

Un chat de Discord, un sitio de mensajería online, fue parte del inicio de Fiu, la mascota de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, que hoy es un fenómeno en la ciudadanía. A través de esa aplicación, el diseñador Eduardo Cortés, se enteró de las postulaciones para diseñar a la mascota del evento deportivo.

Cortés contó a La Tercera que postuló, creó a Fiu y, contra sus propios pronósticos, ganó el concurso, siendo su creación la elegida para ser la imagen de Santiago 2023.

La principal inspiración para el diseño de esta mascota fue una fotografía de un ejemplar de un siete colores tomada por su hermano, Jaime. Tras saber que había ganado Fiu, confiesa, celebró con champaña y llamó a su familiar.

Al principio, Cortés pensó que su creación pasaría sin pena ni gloria. “Lo miraban en menos“, se lamentaba. Sin embargo, con el tiempo vio que la mascota tenía cercanía con el público y que las personas querían a Fiu.

“Hablaban de una Fiumanía. Yo pensé que era una maniobra de marketing para tratar de vender las cosas que no pudieron (…) luego, me empezaron a mandar memes donde salía Fiu. Otro día, me mandaron un post en X donde alguien decía: “Nuestro equilibrio emocional depende de Fiu”. Ahí dije acá hay algo más”, dijo.

Con el paso del tiempo, los peluches se agotaron, la gente hacía fila para poder sacarse una foto con Fiu, el mismo Presidente lo abrazaba, e incluso, la mascota ganó una medalla de oro, que le entregó el presidente de Panam Sports, Neven Ilic.

Aquel día, contó, lloró y gritó de felicidad ante el reconocimiento que, aunque sin conocerlo, casi todo un país le estaba dando. “Sentí que yo me estaba ganando la medalla”, confesó.

“Nunca más me pescaron”

A pesar de su evidente felicidad por el éxito de Fiu, el diseñador confiesa que se ha decepcionado con la organización de Santiago 2023.

“Cuando entregué el proyecto, nunca más me pescaron. No me regalaron ni una entrada. Esto va más allá de la plata. Se trata de tener deferencia con la persona que inventó esto”, afirma.

“El día en que presentaron a Fiu no me dejaron entrar al acordonado. Fui con mi esposa, mis dos hijos y mi sobrina. Les empezaron a regalar a todas las autoridades un Fiu. Llamé a un contacto que tengo y pedí que me dejaran entrar. Luego, me acerqué a la fila donde estaban regalando peluches. Pero me dijeron que eran solo para deportistas. Tuve que dar pena: le dije que por favor me diera uno para mi hijo, porque yo era el creador de Fiu. No me creían. Me dieron este que tengo acá en mi estudio”, agrega.

El único ejemplar de un peluche de Fiu que tiene es una versión preliminar de la mascota, que es distinta a las que se vendieron y que fueron un éxito de ventas.

Además, indicó que los derechos de Fiu ya no le pertenecen y que las ganancias por su trabajo no fueron millonarias, como se ha dicho en los últimos días.

El éxito de Fiu

Pese al dulce y agraz después del éxito de su creación, Eduardo Cortés se muestra orgulloso de Fiu y el fenómeno que generó en la población de Chile.

“Lo que pasa es que Fiu es muy chileno. Si yo te preguntaba antes de los juegos quién es más chileno, ¿el cóndor o el sietecolores? La respuesta era el cóndor. Pero hoy te pregunto lo mismo y la respuesta es otra. ¿Por qué? Provocó tanto cariño que ya dejó de ser una creación mía. Es como Condorito. Asumió un rol en la sociedad chilena”, dijo.

“Yo siento que a la sociedad chilena le faltaba un apapacho. Y encontraron en Fiu la figura para aferrarse a eso. Para decir: dejemos de pelear un rato. Descansemos lo emocional y démonos ternura”, agregó.

“El eslogan de Fiu es “ser pequeño no es dificultad para dar mi mayor esfuerzo”. O sea, no importa que tengas menos plata, o que seas menos reconocido. Vas a dar tu mejor esfuerzo. Es poco atlético, es gordito. Pero se tira al suelo. Y si hay que subirse al bote, lo hace. Eso es Fiu”, comentó.