Alerta: Isapres afirman que si se aplica fallo GES, en tres meses no podrán mantener cobertura de las personas

El Congreso sigue debatiendo sobre cómo salir de la crisis de isapres. Y mientras la prórroga otorgada por la Corte Suprema se acaba, otro flanco abierto comienza a preocupar a las aseguradoras: el cumplimiento del fallo por la Ley de Garantías Explícitas de Salud (GES)

En este sentido, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, aseguró ante la comisión de Salud del Senado que en caso de hacerse efectiva esta , las aseguradoras no podrán cumplir con sus coberturas más allá de tres meses.

Lo dicho por el representante del gremio fue: “Mientras en esta sala estamos discutiendo, el fallo GES es un elemento realmente gravísimo, si se aplicara el GES, lo más probable es que en no más allá de tres meses las isapres podrían mantener el equilibrio y mantener las coberturas”.

Si bien, Arriagada no dio detalles sobre los números que podrían llegar a tener las isapres producto del fallo, según fuentes de Pulso, a meses de la implementación del fallo GES estas dejarían de cumplir los indicadores legales, y se vería el paulatino cierre de algunas isapres.

“Estamos hablando de alrededor de $60 mil millones mensuales de menores ingresos, como lo pudo comprobar la comisión técnica, estamos hablando del 12% de ingresos de las compañías, y las compañías hoy día están en un equilibrio precario, entonces no podrían soportar esa disminución de ingresos, así que es muy importante hacerse cargo de esa urgencia, sabemos que existe cierta disposición para encontrar una solución a ese tema, pero hay que hacerlo en el corto plazo. La verdad es que las compañías no tienen manera de resolver esto en el cortísimo plazo”, agregó el dirigente gremial.

La postura del Gobierno

A pesar de la complejidad que traería este fallo, cuenta con una diferencia respecto a los anteriores, ya que según explicó el superintendente de Salud, Victor Torres, “la Superintendencia, a diferencia de los otros dos fallos anteriores, no está instruida en el ámbito de cumplimiento de los mismo, por lo tanto, no tenemos potestad de pedir un aplazamiento (para el cumplimiento de la sentencia GES). No obstante eso, hemos recibido solicitudes de distintas isapres, prácticamente la totalidad de las que están implicadas en esto, y estamos estudiando cada uno de los requerimientos, que son muy distintos unos respecto de otros, y esperamos tener de aquí a fines de la semana ya algo claro, pero estamos estudiando esas solicitudes que nos han hecho”.

Por otro lado, Gonzalo Arriagada, durante su presentación ante la comisión de Salud del Senado, solicitó al Gobierno entregar los simuladores con los que realizó la propuesta de Ley corta presentada en el Congreso, para saber “si con las indicaciones, como están presentadas, lograr el equilibrio, y de esa forma lograr que las coberturas de las personas se mantengan y la crisis no se provoque. Pero no conocemos esas simulaciones, así que yo creo que es de suma importancia poder conocerlas”.

“Nosotros hemos manifestado frente a las indicaciones del Gobierno nuestra preocupación, y estamos preocupados porque en realidad el Gobierno a través de su indicación recogió parcialmente la solución (del comité de expertos), y no tenemos certeza que esta parcialidad de la solución permita efectivamente el equilibrio”, agregó.

En este sentido, solicitó que “no se abandone el camino técnico, creemos que hay que persistir en ese propósito, buscar una solución técnica, que nos asegure el equilibrio, única manera de resolver esta crisis”.