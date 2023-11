“La única imbecilidad fue el descriterio técnico del entrenador”: Presidente de la Comisión de Atletas Federados respondió Gert Weil

Luego de la destacable participación del Team Chile en atletismo durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la rama vive un real terremoto en su interna, luego de que las atletas Berdine Castillo y Poulette Cardoch denunciaran actos de clasismo, racismo y discriminación en su contra para perjudicarlas durante la realización del evento deportivo para favorecer a otras corredoras.

Una de las principales apuntadas es Ximena Restrepo, madre de Martina Weil, quien habría hecho actos de discriminación y racismo contra Berdine Castillo. Frente a esto, su esposo, el exlanzador de bala, Gert Weil salió a defenderla, declarando en Agricultura que “han destruido todo el brillo que podríamos haberle sacado al atletismo. Y todo eso lo han destruido con esta imbecilidad“.

Sin embargo, esto no ha quedado hasta aquí, ya que, como publicó La Tercera, el presidente de la Comisión de Atletas Federados, Francisco Muñoz Peña, respondió a los dichos del excompetidor, señalando que “se deja entrever una postura ruda por las declaraciones de Gert Weil en pro de defender su familia, quien de forma amenazante busca apagar el fuego pero lo está haciendo con bencina, lo cual no aportará mucho en controlar la opinión pública frente a Martina; es su padre al final de cuentas. La única imbecilidad aquí fue el descriterio técnico del entrenador y su supuesta no comprensión y conocimiento de los criterios técnicos”.

“Es triste, por un lado, ver cómo se han dado las manifestaciones en redes sociales hacia Martina Weil, pero, por otro lado, esto no puede pasar desapercibido y se hará una correcta visibilización del tema; ello implica hablarlo con parcialidad y mesura. Y no es que en lo denunciado se esté culpando a las atletas del relevo por lo provocado, pese a que en el testimonio de Berdine se deje a entrever un mal trato hacia ella”, agregó en el comunicado enviado al medio antes mencionado.

Además, Muñoz indicó que “ya perdí la cuenta de gente que aportó testimonio contando cómo (Ximena Restrepo) intervino en la pista; desde voluntarios hasta equipos médicos. Ello ha generado todo lo que se ve: una opinión pública que ha unificado a ambas por su vínculo familiar”.

El corredor también apuntó a que este tipo de declaraciones “familiares” no aportan a calmar los ánimos y que “seguirán manteniendo un ambiente caótico”.

“El silencio de Ximena Restrepo también está castigando. Existe una investigación en curso la cual mucha gente quiere aportar y están llegando solicitudes de comisiones ajenas a la Federación que han mostrado interés en esto, lo cual dará tema para más adelante. En resumen, cada persona procesa a su manera el ‘separar al artista de su obra’ y lo expondrá sin perjuicio de sus palabras. Así son las redes sociales”, cerró.