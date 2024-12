“Hay un compromiso con intentarlo y en creer en el proceso”: Francisca Crovetto es elegida la mejor deportista chilena del 2024

El deporte chileno estuvo de gala y festejó a los grandes atletas que nuevamente hicieron vibrar al país con su entrega y esfuerzo, principalmente en los Juegos Olímpicos París 2024, que produjo grandes resultados para el Team Chile.

Fue en aquella instancia, en que el Comité Olímpico de Chile entregó el premio al mejor deportista de Chile, eligiendo a Francisca Crovetto como la número uno en dicha categoría.

La tiradora de skeet consiguió un histórico resultado en la cita planetaria, luego de alcanzar el oro tras una impecable presentación que destronó a las grandes favoritas que llegaron hasta Francia.

Tras recibir este premio, la oriunda de San Miguel expresó su emoción, incluso, llegando a las lágrimas, al agradecer a todas las personas que la han ayudado en estos años y hacer un repaso a su gran 2024.

“Soy una de las grandes deportistas del año. Creo que al final los colores de las medallas se definen por tan poquito. Para mí es un plato, es un punto en el caso de Yasmani (Acosta), en el ciclismo es una décima y yo lo concreté, y creo que sí, soy una de las buenas deportistas del año”, dijo.

Además, la campeona olímpica admitió que “siempre es bonito que reconozcan el trabajo que he hecho” y que “en mi caso, más allá de los resultados hay un compromiso con la trayectoria, con intentarlo y en creer en el proceso y no simplemente en ser buena y ganar”.

“Mis medallas tienen el significado de trabajar duro y que no siempre resulta a la primera. Yo fui a cuatro Juegos Olímpicos antes donde no me subí al podio, pero seguí intentando”, agregó.

Los agradecimientos de Francisca Crovetto

Sumado a eso, la medallista panamericana le agradeció a sus padres “por haber creído infinitamente en mí“. “No era fácil 15 años atrás apoyar a una hija que se dedicara al deporte de alto rendimiento y ellos nunca dudaron, siempre creyeron, siempre me apoyaron”, subrayó.

“Le agradezco también a mi marido que en estos 10 años juntos jamás me ha puesto una traba, me ha ayudado mucho”, añadió.

Pero este no fue el único reconocimiento que recibió Crovetto, ya que también se le entregó el “Espíritu Team Chile” que fue elegido por los mismos deportistas.

“Es un honor ser reconocida por mis pares, que vean en mí una fuente de inspiración y ese cariño es mutuo. Para mí son tremendos referentes, y tomo ese premio con mucha humildad”, mencionó.