“Because”: La emotiva canción de The Beatles que Paul McCartney cree que escribió Yoko Ono

En The Beatles la mayoría de sus obras fueron compuestas y escritas por John Lennon o Paul McCartney, aunque también Ringo Starr y George Harrison aportaron con grandes temas para la discografía de los británicos.

Sin embargo, recientemente, Paul McCartney dio a conocer un dato bastante interesante sobre una participación en la discografía de los de Liverpool, que hasta ahora, era desconocida.

En conversación con Many Years From Now, el bajista reveló que la canción Because del mítico disco Abbey Road, en realidad no habría sido escrita por ninguno de los cuatro beatles. “No me importaría apostar a que Yoko Ono participó en la escritura de eso. Es más bien su estilo de escritura: el viento, el cielo y la tierra son recurrentes”, dijo el músico.

Además, McCartney contó que la letra de la canción se parece bastante a los escritos del libro de poesía de la japonesa, Grapefruit.

Si bien no se ha podido confirmar la autoría de Yoko Ono en la canción, es sabida la influencia que tuvo la mujer en la creación de su esposo John Lennon, sobre todo en su etapa solista.