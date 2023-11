Luis Hermosilla: “Debo afirmar categóricamente que no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno”

En un comunicado, el abogado Luis Hermosilla se refirió al escándalo que dejó en las últimas horas la investigación que hizo Ciper Chile donde se reveló un audio en el que él, junto a Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, discute sobre pagos ilícitos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

En el comunicado, Hermosilla expresa que “he sido objeto de una maniobra siniestra cuyos alcances habrá que develar en el transcurso del tiempo”.

Agregando: “debo afirmar categóricamente que no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno. El contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlo”.

Para continuar: “Habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya, que hay en marcha una operación obscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados”.

Revisa el comunicado aquí: