Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis Hermosilla: “Es probable que haya comisión de delito”

“He sido objeto de una maniobra siniestra cuyos alcances habrá que develar en el transcurso del tiempo (…) debo afirmar categóricamente que no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno. El contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlo”, así se defendió el abogado Luis Hermosilla de las graves acusaciones en su contra luego de la publicación de un reportaje de Ciper donde se puede escuchar un audio en el que deja ver pagos de coimas a funcionarios del SII.

Frente a esto, Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis declaro a radio BioBío que “es una causa muy complicada, que admite distintos escenarios”.

En este sentido, el profesional admitió que en este caso “es probable, puede ser que haya comisión de delito”, aunque afirmó que “no conozco en detalle, yo entré ayer al tema”.

“Hay un tema del cual se habla poco y es el tema de la corrupción como sistémica que hay en los casos de delitos económicos o cosas de ese estilo (…) de todos los ángulos que uno pueda imaginarse: hay corrupción de que son empresarios o abogados, a veces, que inducen la corrupción, hay otros casos de funcionarios públicos que ellos toman la iniciativa de la corrupción, hay corrupciones blandas, hay intermediarios que operan, pero esto es una cuestión que yo creo que ha sido histórica en Chile y yo creo que hay que tratar de terminarla”, agregó.

La investigación

Respecto a la filtración del audio que hoy complica a su hermano, Hermosilla aseguró que “yo he tenido información de personas allegadas a medios de comunicación, a periodistas, que me han indicado que aquí hay personas vinculadas al mundo político que habrían tenido acceso a estas grabaciones y que las habrían tomado y ellos las habrían lanzado al mercado”.

Sobre este punto, el abogado insistió en que la filtración de este registro “la tiene que investigar administrativamente el Estado chileno y la tiene que investigar el Ministerio Público, y de quienes se detecten responsabilidades, tendrán que responder por ellas (…) Pero, además, creo que es fácil investigar también quién y para qué, eventualmente, hizo esta filtración de esta forma tan grotesca”.

Respecto al detalle de las posibles responsabilidades que cada una de las personas involucradas podrían tener en este caso, dijo que su hermano “no está a cargo del tema tributario, además, hay una explicación larga, que no puedo dar acá, porque hay que dársela primero a las autoridades que investigan esto, pero hay una explicación de, por qué si él no es el abogado del tema tributario, él plantea este tema que aparece en la grabación, pero él no es el abogado, no es su especialidad ni se dedica al tema y los temas tributarios venían de antes y había un equipo de personas que estaba a cargo de eso”.

El abogado agregó que tanto Luis Hemosilla, como los demás involucrados, prestarán ayuda a la justicia para esclarecer los hechos.

“Maniobra siniestra”

Por otro lado, el hombre insistió en la teoría que instaló su hermano, sobre una supuesta “persecución política”. “Esa es la información que nosotros tenemos. (…) Suponemos que quien grabó no puede haber filtrado esto, porque él va a ser golpeado por esto. No se le ve un interés a él en hacer esto”, dijo el abogado.

“Aun si no se alza el secreto profesional, aquí hay antecedentes clarísimos, objetivos, que se pueden pesquisar rápidamente, que van a mostrar la verdadera situación que hay detrás de estos temas de corrupción”, agregó.

“Mi impresión es que ya hay un daño hecho, un daño al estado de derecho porque se ventilen estas conversaciones, hay un daño objetivo al caso y a los intereses del cliente de mi hermano y creo que se produce un daño social, esta sensación de inseguridad de que están ocurriendo cosas rarísimas por debajo, y creo que desde ese punto de vista no tiene sentido impugnarlo, nosotros podríamos querellarnos por el delito evidente que hay ahí, pero creo que no tiene sentido, por eso digo que la posición nuestra va a ser (…) colaborar con la investigación, recalcó.