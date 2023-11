¿Quiénes son los “verdaderos chilenos” según la CEP?

El discurso de Beatriz Hevia, expresidenta del Consejo Constitucional, el la ceremonia de cierre de este órgano, trajo una serie de frases polémicas, dentro de las que destacan: “más allá de cualquier diferencia política, es urgente entender que los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, los de trabajo, anhelan con esperanza, quizás sin saberlo, que se cierre este proceso constitucional”.

“Los verdaderos chilenos“ levantó un gran revuelo dentro del mundo político nacional. Ante esta situación, la encuesta CEP se hizo cargo de la incógnita que dejó en el aire Hevia: ¿quiénes son los verdaderos chilenos?

Ante esta pregunta, las personas que participaron en dicha encuesta, respondió en su gran mayoría (el 90%) que son quienes “respetan las instituciones políticas y las leyes chilenas”, seguido de “Conocer la historia de Chile” con un 84%.

Un poco más alejado de estas opciones se ubicó el “Haber nacido en Chile” (79%), “Practicar las costumbres y tradiciones chilenas” con un 74% y “tener antepasados chilenos” con 65 puntos porcentuales.

Orgullo y sentido de pertenencia

“¿Qué tan orgulloso se siente de ser chileno/a?” fue otra de las preguntas que se realizaron en esta consulta. El 92% de los encuestados respondió que se siente “Muy + algo orgulloso, mientras que el 7% dijo estar“ No muy orgullo + de ninguna manera orgullo. El un porciento declaró que no sabe o decidió no responder.

Otra consulta que recogió esta encuesta fue sobre si ser chileno es una parte importante de la identidad de una persona. En este sentido, el 87% declaró estar “Muy de acuerdo + de acuerdo”, el 8% no lo está y el 5% dijo estar muy en desacuerdo con la afirmación.