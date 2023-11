¿Se viene gira de The Rolling Stones?: Los misteriosos mensajes que tienen pendientes a sus fans

Los Rolling Stones volvieron a publicar música durante este año, pero esta no sería el único anuncio que realizarían durante este año, ya que sus majestades satánicas han emitido una serie de mensajes enigmáticos que abren una serie de dudas a sus fans.

En Denver, Cleveland y Houston, Estados Unidos, se pudieron ver distintos mensajes se los británicos. En las medianías del estadio de los Broncos de la NFL, en el Terminal Tower y en el Browns Stadium y un gran mensaje de “We Love Houston”, fueron algunos de los avisos de la banda.

Pero esto no es todo, ya que los vehículos de Aston Martin de la Fórmula Uno corrieron el Gran Premio de Las Vegas con el mítico logo de la banda británica, además la escudería realizó una serie de colaboraciones con The Rolling Stones durante el fin de semana.

Y como si no fuera suficiente, la cuenta oficial de la banda en X publicó un video con una serie de imágenes junto con una canción seguida del texto: “¿Quieres ser el primero en saberlo? Ingresa tus datos aquí”.

👀

Want to be the first to know? Enter your details here: https://t.co/NvZ0tY0Qjf pic.twitter.com/wbrc3Ml1xO

— The Rolling Stones (@RollingStones) November 17, 2023