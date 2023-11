Es real: The Rolling Stones confirma gira por Norteamérica

Se acabó el misterio. The Rolling Stones se va de gira por Norteamérica. De esta forma se terminan la incógnita que había generado una serie de mensajes en distintas ciudades de Estados Unidos y en sus redes sociales.

Sus majestades satánicas saldrán a presentar su nuevo disco, Hackney Diamonds, donde ya han salido a la luz un par de canciones donde ya se pudo escuchar la colaboración con Lady Gaga y Stevie Wonder en Sweet Sounds of Heaven.

Este nuevo tour de la legendaria banda británica se iniciará el 28 de abril en Houston, Texas, y visitará Estados Unidos y Canadá.

Las fechas confirmadas son:

04-28 Houston, TX – NRG Stadium

05-02 New Orleans, LA – New Orleans Jazz & Heritage Festival

05-07 Glendale, AZ – State Farm Stadium – Glendale, AZ

05-11 Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

05-15 Seattle, WA – Lumen Field

05-23 East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

05-30 Foxborough, MA – Gillette Stadium

06-03 Orlando, FL – Camping World Stadium

06-07 Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium

06-11 Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field

06-15 Cleveland, OH – Cleveland Browns Stadium

06-20 Denver, CO – Empower Field at Mile High

06-27 Chicago, IL – Soldier Field

07-05 Vancouver, British Columbia- BC Place

07-10 Inglewood, CA – SoFi Stadium

07-17 Santa Clara, CA – Levi’s Stadium

De momento aún no ha sido confirmado que esta gira llegue a Europa y a Latinoamérica, pero lo más seguro es que los autores de Gimme Shelter se presenten en el viejo continente y en Sudamérica.