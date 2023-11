“Será en juicio oral donde prime la razón”: Defensoría se refiere a caso Tomás Bravo tras remoción de fiscal Cartagena

El Ministerio Público dio a conocer que el caso de Tomás Bravo no seguirá siendo investigado por Marcela Cartagena, fiscal regional de Biobío y que el caso pasa a manos de Tatiana Esquivel, fiscal de Los Ríos.

La razón, de acuerdo a lo expresado, se debe a el objetivo de “asegurar una gestión más especializada de la investigación, considerando la gravedad de los hechos denunciados y la complejidad del caso”.

Al respecto se refirió el defensor regional de Biobío, Osvaldo Pizarro, quien afirmó que “el sesgo de selección y confirmación han marcado desde el primer día la persecución en contra de Jorge Escobar. Y nada de eso cambia con la decisión del fiscal nacional al sustituir la persecutora en una investigación distinta donde el señor Escobar no tiene ni ha tenido ninguna vinculación”.

Agregando que: “Será entonces en un juicio oral donde prime la razón, la lógica y especialmente el conocimiento científico serio, la instancia para hacer justicia y demostrar la inocencia del único imputado de este caso”.

Recordemos que, hasta el momento, durante la investigación el único imputado ha sido el tío abuelo del menor, pero la fiscalía no ha logrado demostrar si tuvo que ver o no con la muerte del niño.

Madre de Tomás Bravo, valoró el cambio

Estefanía Gutiérrez fue una de las que se mostró en contra de cómo se estaba llevando la investigación. Además de varios parlamentarios intentaron remover a Cartagena en mayo de este año, no lográndolo.

Sobre Cartagena, Gutiérrez dijo que ella no pidió la remoción, pero fue clara al decir que “estamos muy lejos de un juicio, aquí no se ha culpado a alguien por homicidio. Recordemos que a mi tío lo culparon por abandono, lo que hasta el día de hoy no se lleva ningún avance”

Cuando la madre del niño supo del cambio en la investigación, expresó: “Tenemos la esperanza y la fe de que esta fiscal sí se comprometa a ayudarnos, tenemos mucho trabajo por hacer y vamos a seguir luchando hasta encontrar la verdad y justicia que mi hijo merece”.

Asegurando que “para mí esta respuesta nos da una esperanza de seguir luchando, un aliento. Sé que ha pasado tiempo, sé que han pasado muchas cosas, pero de verdad tenemos la esperanza y la fe de que podemos avanzar”.

Y agregó con respecto a la nueva fiscal Esquivel “que tenga la empatía, que tenga el corazón y las ganas de ayudarnos, porque eso es lo que hace falta”.