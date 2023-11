“Vamos a seguir mejorando las instalaciones”: La respuesta de Pablo Milad a Leonardo Farkas

“Me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro. Una selección no puede trabajar así ”, con estas palabras, el delantero de la Selección Chilena, Alexis Sánchez, reveló algunas situaciones que molestan en Juan Pinto Durán.

Asimismo, aseveró que “en el estadio Monumental yo estaba sentado, estirando y en el desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha. ¿Es una selección o un equipo de Tercera?”.

Frente a esto, el empresario filántropo Leonardo Farkas usó sus redes sociales para ofrecer una ayuda económica para hacer los reparos del búnker de la Roja.

“Me envían mis seguidores. No puede ser que nuestra Selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán. Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones. Qué vergüenza. No lo creí hasta ver el video de Alexis ”, sostuvo.

Me envían mis seguidores. No puede ser que nuestra Selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán.

Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones. Que vergüenza. No lo creí hasta ver el video de Alexis.

Leonardo Farkas #CHILE pic.twitter.com/2CbgAXXqtQ

— leonardofarkas (@leonardofarkas) November 18, 2023