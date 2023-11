Mr. Mau y su cruzada porque seamos más amables

“Me encanta ver su ánimo”, “todavía se puede rescatar la amabilidad”, “excelente campaña”, son algunos de los comentarios que recibe en su Instagram Mr. Mau, quien en realidad es Mauricio Alegría, un hombre 64 años que comenzó una campaña para que las personas sean amables.

A través de sus redes sociales comparte videos donde conversa, saluda o abraza a personas en la calle, centros comerciales, transporte público o comisarías.

“El propósito de salir a la calle y estar compartiendo con peatones (…) es sentir lo que ellos sienten cuando yo les pregunto qué opinan acerca de la amabilidad. Me gusta mucho escuchar y compartir con personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. Y la conclusión es que todos me reconocen que falta amabilidad y que la mayoría de las personas no son amables”, confesó Alegría a EMOL.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mr. Mau (@mrmauchile)

Además, Mr. Mau recorre estos distintos lugares con un cartel que dice “seamos amables”, de esta forma busca que las personas sepan la importancia de ser amables en el día a día.

“En Chile falta amabilidad. Hay mucha frialdad, hay malos modales y creo que hay que reeducar a nuestra gente, a nuestra sociedad para que seamos más amables en la casa, en la familia, en el tránsito, en el supermercado, en las bombas de bencina. Y mi meta con esta campaña es que seamos más amables”, afirmó.

Dentro de sus recorridos, destacó que los bomberos o trabajadores de supermercado se han dado cuenta de que las personas pocas veces los saludan amablemente, dan las gracias o se despiden, teniendo una actitud más bien antipática.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mr. Mau (@mrmauchile)

“Si yo soy amable contigo, tú vas a ser amable con otra persona. Si en el ascensor tú saludas, ese simple ‘hola’ produce un efecto multiplicativo, y todos se van a empezar a hacerlo”, insistió.

Para Mauricio Alegría, la amabilidad tendría que enseñarse en todos los sectores de la sociedad, desde los hogares, colegios y universidades. “Quiero que esto sea una meta nacional y hay que potenciarlo, porque yo solo no voy a llegar a ninguna parte más que a tener el diagnóstico de que la gente quiere más amabilidad. Pero esto es una tarea de todos, es una tarea de país, y necesito multiplicarla“, dijo.