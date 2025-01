¿Por qué hay gente que nos cae mal en redes sociales y bien en la realidad?

El psicólogo y director del Instituto Psicológico Desconect@, Marc Masip, dio a conocer que “la diferencia entre lo que eres y lo que vendes en redes sociales se llama frustración”.

Como publica SModa, las redes sociales son proyecciones de quien se desea ser sin dejar atrás aspectos de la realidad. Sin embargo, cuando esa proyección no se corresponde con la realidad, surgen los llamados icks digitales (incomodidad generada). “Colgamos aquello que queremos que los demás crean o sepan que somos, lo mejor de nosotros. Eso no es la vida. La realidad es que no todo es perfecto o admirable y, por lo tanto, vendemos algo que no somos”, advierte Masip.

Sin embargo, la disonancia entre la personalidad digital y la real puede desembocar en la pérdida de seguidores, pero también puede tener una consecuencia más dolorosa, como la pérdida de amistades reales que habitan más allá de las pantallas.

Recomendación de expertos

El psicólogo especializado en vínculos, Sebastián Girona, es enfático al mencionar que: “Otra postura es comprender que esa persona tiene en redes sociales un personaje que aunque tiene algo de ella, no es completamente así. Es ahí cuando hay que separar la vida real de las redes, pues aunque a veces lo parezca, no son lo mismo. De esa forma será posible tolerar y entender algunas cosas que puedan molestar”.

Por su parte, la psicóloga y directora clínica de Unobravo España, Silvia dal Ben, mencionó:“Este análisis personal puede revelar aspectos de nuestras propias expectativas o emociones, lo cual es una oportunidad de aprendizaje sobre nosotros mismos. Si tras esta introspección sentimos la necesidad de hablar con el amigo, será crucial hacerlo con un tono no acusatorio, expresando nuestras emociones de forma empática y constructiva. Es recomendable evitar que la conversación se perciba como un juicio sobre su comportamiento”.

Además, la autora de Cómo dejar de ser tu peor enemigo, Alba Cardalda, comentó que: “Todas las personas, en distintos contextos, podemos mostrar facetas diferentes de nosotros mismos y eso no tiene por qué suponer un problema. La forma en que alguien se comporta en redes sociales puede reflejar necesidades diferentes, como la búsqueda de aceptación, validación, o simplemente una manera de experimentar otras facetas de su identidad”.

Además, señala que en muchos casos, el perfil digital suele mostrar aspectos que no reflejan completamente la esencia de la persona, pero si no se percibe que la diferencia entre su personalidad digital y la real pueda interferir gravemente en la relación, lo recomendable es no abordarlo.

En este sentido, existen opciones que puede resultar quizás no la más valiente, pero sí beneficiosa para la amistad:

Silenciar, no eliminar: Agregada en Instagram en 2018, esta función permite ocultar en el feed las publicaciones de determinadas cuentas sin dejar de seguirlas, y los usuarios de las cuentas silenciadas no lo sabrán. Hablar con honestidad: Si se opta por expresar el malestar, es importante elegir un momento adecuado y hablar desde la propia experiencia. Aceptar las diferencias: En algunos casos, lo mejor es aceptar que las redes sociales son una extensión imperfecta de la realidad. Como recuerda el concepto de “gestión de la impresión” desarrollado por el sociólogo Erving Goffman , todos mostramos facetas específicas según el contexto. En redes sociales, esas facetas suelen estar amplificadas.

¿Qué dicen los estudios?

El informe Manifestations of Personality in Online Social Networks: Self-Reported Facebook-Related Behaviors and Observable Profile Information, da a conocer de que siempre existen conexiones entre la personalidad real y el comportamiento en redes sociales.

Finalmente, como dice Anil Seth, codirector del Centro Sackler de Ciencias de la Conciencia, las redes sociales son una “alucinación controlada”. Lo importante es entender por qué algo nos molesta, eso puede ayudar a entender mejor las reacciones de cada uno, tanto dentro como fuera del mundo digital.