Tregua entre Hamás e Israel: La mezcla de emociones de los rehenes liberados

Durante este fin de semana se vivieron momentos emocionantes para muchas familias que pudieron reunirse después de la liberación de rehenes que hizo Hamás desde el viernes y que se extenderá hasta hoy.

Una mezcla de abrazos, lágrimas y reencontrarse con realidades muy distintas a las que vivieron por más de 50 días en cautiverio. Como lo que les pasó a los hermanos adolescentes Noam y Alma Or, quienes fueron recibidos por sus abuelos porque su madre murió y su padre está desaparecido.

“Desgraciadamente, no sabían que mi hermana, su madre, había sido asesinada”, señaló Ahal Besorai, tío de los adolescentes, a The Guardian. “Sin previo aviso, son liberados y vienen a ver a sus seres queridos por primera vez en 50 días, y la primera noticia que reciben es que su madre ya no está viva. Creo que fue muy traumático, hubo muchas lágrimas, mucho dolor”, agregó.

En total, serán 240 los rehenes que Hamás liberará entre niños, adolescentes y mujeres. A cambio, Israel liberará 150 encarcelados palestinos, muchos de los cuales llevaban años en prisión sin juicio.

Este domingo benjamín Netanyahu visitó la Franja de Gaza por primera vez desde que estalló el conflicto el 7 de octubre y desde ahí prometió que “continuaremos hasta el final, hasta la victoria (…) Nada nos detendrá”.

Muchos de los rehenes fueron encerrados en habitaciones con más cautivos y, como algunos han comentado, se prestaban apoyo para resistir.

Entre los otros rehenes liberados, se encuentra un niño de 9 años, que los cumplió en cautiverio y una niña israelí-estadounidense de 4 años que también pasó su cumpleaños estando encerrada.

Desde Palestina

Los liberados por Israel también vivieron momentos de felicidad. Mohammad dar-Darwish, de 17 años, dijo a la BBC que estaba “mareado de felicidad” y contó que después del 7 de octubre, comenzaron a maltratarlos.