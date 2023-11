Camila Vallejo sobre críticas de sobreexposición de ministra Tohá: “El propio Parlamento es el que ha exigido permanentemente que la ministra vaya a tramitar los proyectos”

Esta mañana en Radio Futuro, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, volvió a referirse a las críticas realizadas hacia su rol y la sobreexposición de la ministra Tohá, que hizo el senador PPD Ricardo Lagos Weber.

Al respecto comentó que “a veces la tensión político-mediática se concentra en algunos ministerios y cómo no va a ser el ministerio del Interior, que está a cargo de la seguridad del país principalmente, que tiene una agenda legislativa tremendamente extensa, que permanentemente tiene que ir al Congreso explicando los proyectos de ley, etcétera, evidentemente pasa que se concentra la tensión en un área”.

Siendo enfática al decir que “el propio Parlamento es el que ha exigido permanentemente que la ministra del Interior sea la que vaya a tramitar los proyectos de ley y no el subsecretario Monsalve. Entonces es extraño que se diga que tiene sobreexposición, porque son los mismos que dicen (…) si no va la ministra, no se le permite al subsecretario o subsecretaria tramitar los proyectos. Eso ha pasado en Interior”.

Eso sí, agregó que “eso no quiere decir que no hay un Gobierno 100% desplegado en las distintas temáticas”.