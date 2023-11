Luis Cordero defiende gestión de ministra Vallejo: “No creo que sea correcto afirmar que soy un vocero”

Durante esta semana se instaló el debate en el oficialismo sobre el rol que están cumpliendo las ministras Carolina Tohá y Camila Vallejo, especialmente en el tema de seguridad, donde según voces del Socialismo Democrático, la titular de Interior ha tomado un rol protagónico, mientras que la vocera ha estado más bien alejada de los pronunciamientos que tienen relación con este tema.

Frente a esto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero —quien también ha tomado un rol de “bombero” dentro de La Moneda— se hizo parte de la conversación defendiendo el trabajo de Camila Vallejo.

“Siempre hay agendas que por las prioridades ciudadanas tienen mayor impacto político, comunicacional o más proyectos de ley que tramitar, pero eso no obsta que todos los ministros, tengan o no cobertura mediática, aunque sean el centro de la atención de un parlamentario u otro, están trabajando para sacar adelante la agenda de gobierno”, dijo a T13 Radio.

Respecto a su rol protagónico frente a las polémicas que han rodeado al Gobierno, el ministro dijo que entiende esa crítica, pero que para él no es una “distracción” y que le dedica el 100% de su tiempo al trabajo para la cartera de Justicia y explicó que “han existido algunos conflictos públicos que suponen un cierto debate jurídico y yo he salido a explicar la complejidad o tratar de que se pueda entender que también hay algunos asuntos públicos que requieren o tienen una complejidad un poco más profunda, que involucran instituciones, que involucran reglas y que parte del debate informado supone tener esos antecedentes en discusión. Entonces, no creo que sea correcto afirmar que soy un vocero”.

“La ministra Vallejo cumple íntegramente su labor. La vocería de gobierno siempre es una vocería compleja, porque son muchos temas al mismo tiempo y los ministros sectoriales lo que hacemos es explicar en profundidad los temas que están vinculados a nuestro sector”, añadió el secretario de Estado.