Ministra Vallejo y la implementación de las 40 horas: “Estamos cumpliendo un sueño que decían imposible”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue una de las principales impulsoras del proyecto de Ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, mientras esta era diputada. Hoy, a cerca de cinco años de presentada la iniciativa, se pone en marcha la reducción.

Debido a la puesta en marcha de la reforma, parte del comité político del Gobierno realizó una actividad junto a una serie de trabajadores, donde Vallejo expresó su alegría por esta implementación.

“Quiero destacar que cuando hay momentos que todo se viene cuesta arriba, que todos te dicen: es imposible, deja de soñar, esto en nuestro país no lo van a permitir (…) y creo que el ejemplo de las 40 horas nos permiten decir: no me voy a comprar más ese discurso”, declaró la ministra.

En ese sentido, la exparlamentaria indicó que han “corrido las barreras de lo posible” gracias a la sociedad. “Cuando la sociedad, los políticos, los trabajadores e incluso los empresarios, porque hubo varios empresarios detrás desde el inicio apoyando las 40 horas, somos nosotros los que vamos construyendo las barreras de lo posible”.

“Hoy estamos haciendo posible ese sueño que decían que era imposible de reducir la jornada laboral. Asi que disfruten esta hora para estar más con su familia, sus hijos, pololos, pololas, quien sea, para descansar, leer, para hacer lo que ustedes quieras, porque también hay que reconocer el derecho al tiempo”.

Por otro lado, advirtió que aquellas empresas que no se acojan a la medida: “va a venir la Dirección del Trabajo, el Ministerio a hacerlo cumplir, porque aquí la Ley hay que cumplirla y nadie puede estar por fuera de la Ley”.