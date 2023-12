No son tan sanos como se piensa: 5 alimentos que hay que consumir con moderación

Para mantener una buena salud es esencial alimentarse de buena manera y en ese sentido, las dietas basadas en frutas y verduras abundan y prácticamente hay de todo tipo.

Sin embargo, también hay alimentos que parecen ser buenos, pero que en realidad no tienen los suficientes beneficios que prometen para la salud.

En este sentido, la médico Mijin Brown, quien ha sido bastante viral en TikTok gracias a sus 89 mil seguidores, realizó un video donde mostraba cinco alimentos que a pesar de la creencia de sus beneficios para la salud, en realidad sus propiedades están alejadas de ser positivas para la salud.

Frutas y sus jugos

A pesar de que muchas veces se recomienda consumir jugos de fruta, de acuerdo a la especialista, esto no sería lo mejor para la salud de las personas. “¿Sabías que algunos jugos de frutas tienen tanta azúcar como una lata de refresco? Incluso la variedad sin azúcar puede tener hasta 26 g de carbohidratos, lo que equivale aproximadamente a seis cucharaditas de azúcar. Todo ello, con muy poca fibra”, dijo Mijin Brown.

En concreto, la gran cantidad de azúcar que tienen estos jugos parece ser el gran problema para la salud.

“Las frutas de hoy, incluso las verduras de hoy, no se parecen en nada a lo que eran hace mucho tiempo en la naturaleza (…) La mayoría eran pequeñas, fibrosas y no demasiado dulces, pero hoy en día la fruta es una locura”, añadió la experta. Además, advirtió que todo esto podría llegar a “afecta nuestros niveles de azúcar en sangre”.

Por otro lado, la especialista recomienda diferenciar las frutas que son verdaderamente beneficiosas para la salud y las que son exclusivamente como un postre, como los mangos, piñas, plátanos y uvas, debido a que estos cuentan una mayor cantidad de azúcares naturales.

Leche de avena, la avena y las galletas de arroz

Si bien es común que se recomiende el consumo de leche de avena, la avena y las galletas de arroz, estos también tendrían una gran cantidad de azúcar que no sería beneficioso para la salud, debido a su “enorme impacto glucémico”. Incluso, su uso excesivo podría provocar una resistencia a la insulina, lo que podría generar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedad del hígado graso, síndrome de ovario poliquístico, hipertensión, obesidad, disfunción eréctil, demencia y migrañas.

En concreto, explicó la especialista, la leche de avena puede contener aditivos que pueden llegar a ser malos para la salud, como conservantes, emulsionantes y espesantes, además de contener grandes cantidades de azúcar.

“Una taza de leche de avena tiene 15 g de carbohidratos, y no hablamos de los que tienen azúcar añadido”, comentó. Además, hace un llamado de atención a los diabéticos que consumen avena, recomendando comer los que no tienen sabor y con menos ingredientes.

Por otro lado, las galletas de arroz pueden tener altas dosis de carbohidratos, pero bajos niveles de fibra, por lo que se tendrán que consumir grandes cantidades o agregarle más ingredientes para quedas satisfechos.