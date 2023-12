“No dejemos que nos vuelvan a quitar el aborto legal”: Grupo de mujeres, encabezadas por la expresidenta Bachelet, publican carta En contra de la nueva Constitución

Uno de los temas más debatidos durante la campaña previa al plebiscito constitucional es sobre qué pasará con la ley de aborto en tres causales luego de que el Consejo Constitucional cambiara la redacción de la Carta Magna en la protección de la vida “del que está por nacer“ a “la vida de quien está por nacer”.

En este sentido, desde el oficialismo han afirmado que con este cambio el aborto en Chile podría ser declarado inconstitucional. En este sentido, mediante una carta, una serie de mujeres, autoridades, dirigentes y profesionales, lideradas por la expresidenta Michelle Bachelet, hicieron un llamado a votar En contra, acusando que “por medio de esta propuesta constitucional le darán el portazo final a una de las mayores victorias de las mujeres: las tres causales”.

“No nos debería sorprender que el sector que históricamente le ha dado la espalda a las mujeres hoy nos mande a decir en televisión abierta ‘que se jodan’. Se opusieron a la píldora del día después, se opusieron al divorcio, la educación sexual, las campañas de prevención del VIH”, agregaron.

Además, el texto asegura que “en lugar de avanzar, esta propuesta busca retroceder en uno de los logros más significativos del movimiento de mujeres, obtenido con el esfuerzo y las lágrimas de miles en nuestra nación. No podemos y no aceptaremos este retroceso”.

Frente a los dichos desde los votantes del A favor que afirman que esta norma no afectará la Ley de aborto, la carta dice que “eso no es correcto. El año 2007, reclamaron ante el TC que la píldora del día después no podía entregarse porque el ser en gestación tiene el estatus de persona y ganaron ese argumento. El año 2017 reclamaron ante el TC que las 3 causales eran inconstitucionales porque el ser en gestación tenía el estatus de persona. En esa oportunidad, su argumento no prosperó”.

“Ellos saben que si se establece a nivel constitucional el indiscutible estatus de persona del ser en gestación, van a ir nuevamente al TC para decir que la norma constitucional cambió y que, por eso, las tres causales son incompatibles con la nueva Constitución”, apuntaron.

Por otro lado, el texto expone que “ya nos quitaron el aborto terapéutico en el pasado, no dejemos que nos vuelvan a quitar el aborto legal. Entre 1931 y 1989 Chile tuvo un sistema de causales, solo recién el 2017 logramos recuperarlas para dotar de respeto y trato digno a las mujeres”.

En este sentido, la carta también muerta algunos datos desde que se implementó esta reforma presentada durante el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet: “son 4.272 mujeres las que han interrumpido sus embarazos dentro de las 3 causales: 1.296 mujeres accedieron por riesgo de vida, 2.080 por inviabilidad fetal y 896 por violación. En la causal de violación son las niñas de 13 años las que concentran el mayor número de casos de interrupción del embarazo. La respuesta despectiva de ‘que se jodan’ no solo es una bofetada a estas miles de mujeres, sino también una revelación de la insensibilidad hacia la realidad de violencia sexual de las niñas”.