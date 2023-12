“¿Puedo traer a mi gato?”: La tierna petición de Taylor Swift tras enterarse de que es la persona del año

Sin dudas, Taylor Swift es una de las artistas más reconocidas del año, llenando todos los estadios donde se presentó a lo largo del mundo y se convirtió en un verdadero fenómeno a lo largo del mundo.

Todo este éxito la llevó a ser seleccionada como la personal del año por la revista Time, generando la reacción de sus fans a lo largo de todo el mundo, celebrando este reconocimiento a la cantante estadounidense.

Además, la respuesta de la artista llenó de ternura a todos sus seguidores. “Revista Time: Nos gustaría nombrarte Persona del Año. Yo: ¿Puedo traer a mi gato?”, publicó Taylor Swift en su cuenta de X.

De hecho, la revista efectivamente le sacó una foto de la cantante junto a su gato, la cual también publicaron en sus redes sociales.

Read Taylor Swift’s full Person of the Year interview (featuring Benjamin Button, the cat) https://t.co/RgVoNa85kz pic.twitter.com/5nhQS2nTUP — TIME (@TIME) December 6, 2023

Además, la cantante agradeció al periodista que escribió el artículo, Sam Lansky. “Tiene una manera maravillosa con las palabras y me encanta leer sus artículos durante más de una década. Si alguna vez has estado cerca de él, sabrás que es el mejor tipo de persona: curioso. Interesado. Gracioso. Intrigante e intrigante”, escribió Taylor Swift.

“Tengo problemas de confianza cuando se trata de entrevistas, pero no podría estar más feliz de haber hecho esta con él. Me quedé impresionado al ver citas de personas que adoro y admiro, como Stevie Nicks, Greta Gerwig, Shonda Rhimes, Phoebe Bridgers, Natalie Maines, Kenny Chesney y Lucian Grainge. Me alegré mucho de que hablara con los fans Madison y McCall, que fueron tan elocuentes, leales y amables”, agregó.