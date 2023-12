Agujero negro en el sol más grande que 60 planetas Tierra: ¿Cómo nos afecta?

Un enorme agujero negro se abrió en la superficie del sol. A esa conclusión llegaron a inicios de diciembre desde la NASA y otros observatorios espaciales luego de analizar recientes imágenes de la estrella.

Este agujero coronal, como es conocido, tiene un tamaño de 60 planetas Tierra y está generando fuertes vientos solares en todo el Sistema Solar, y, obviamente, también llegando hasta nuestro planeta.

Sin embargo, los investigadores han llamado a la calma. Estos eventos son más comunes de lo que se cree y si bien no se sabe cuánto tiempo durará, la experiencia científica prevé que no debería durar más de 27 días.

Aunque medios científicos y astronómicos como Space.com han afirmado que este agujero coronal “no tiene precedentes en esta fase del ciclo solar”, ya que se estima que llegó a una expansión máxima de 800.000 kilómetros en un día.

Recently a gaint Coronal Hole bigger than 60 Earths has opened in the Sun pic.twitter.com/SgzCz1CXkT

— Physics + Astronomy (@astronomy24x7) December 7, 2023