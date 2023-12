Camila Vallejo enfatiza en que el plebiscito no evalúa al gobierno: “No engañemos a la ciudadanía”

Durante esta mañana, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, volvió a referirse al plebiscito de este domingo dejando claro que lo que se vota, no es una evaluación al gobierno.

Ya lo había dicho este lunes respondiendo a las declaraciones del exministro Jorge Insulza, quien en Radio Pauta había declarado que “el plebiscito juega un papel en el sentido que le da fuerza al gobierno o lo debilita”.

Y en eta oportunidad, consultada Vallejo nuevamente si la votación del domingo es una evaluación del gobierno, la ministra fue tajante al decir: “No. Por cierto, si uno ve la realidad y los hechos, lo que se plebiscita el 17 de diciembre es un texto constitucional y en eso no podemos confundir a la ciudadanía”.

Siendo clara al decir que “el plebiscito es sobre un texto que es una propuesta emanada y redactada de un consejo constitucional. La ciudadanía en la última elección votó por consejeros y consejeras constituyentes. Ellos estuvieron trabajando meses en la redacción de una propuesta de texto que es lo que se plebiscita el 17 de diciembre. Ni más ni menos”.

Agregando: “Hay que insistir en lo que es cierto, la realidad concreta y los hechos. El hecho es que el 17 de diciembre toda la ciudadanía que está mirando la televisión o que está escuchando los medios de comunicación tiene que tener muy claro que el 17 ellos evalúan si están a favor o en contra de una propuesta de texto constitucional”.

Y concluyó: “No de una ley en particular. No de un sector político en particular. No de una persona en particular, sino que de un texto constitucional. Para que no nos engañemos y no engañemos a la ciudadanía”.